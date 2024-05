Jucilene de Lima e Andressa de Morais se aproximam de vaga nas Olimpíadas de Paris 2024

Jucilene de Lima e Andressa de Morais subiram no lugar mais alto do pódio no GP Brasil de Atletismo, realizado em Cuiabá. Com os resultados, ambas as paraibanas se aproximam da vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. A atleta natural de Taperoá ficou com a medalha de ouro após realizar a marca de 62 metros e 52 centímetros no lançamento de dardo e estabelecer um novo recorde na competição. Já a pessoense foi campeã com a marca de 61 metros e 20 centímetros no lançamento de disco.

Jucilene de Lima e Andressa de Morais conquistaram o ouro no GP Brasil de Atletismo, realizado em Cuiabá. Oscar Muñoz /@fotografiadeportiva

No lançamento de dardo, a taperoaense Jucilene de Lima superou Manuela Rotundo, do Uruguai, que ficou na segunda colocação, com a marca de 59.80, e a brasileira Laila Ferrer, que fez 51.05.

Já no lançamento de disco, a pessoense Andressa de Morais, que foi prata no Pan-Americano de Santiago em 2023, se sobressaiu a Izabela Rodrigues, que alcançou a marca de 59.80, e a estadunidense Micaela Hazlewood, a qual alcançou os 51 metros e 5 centímetros.

Andressa de Morais foi prata no Pan-Americano de Santiago. Wanger do Carmo/CBAt

Apesar do triunfo na sua categoria, Jucilene de Lima não realizou a sua última tentativa na prova, devido à um desconforto na panturrilha. A paraibana falou sobre o incômodo muscular e sobre a conquista.

— Senti apenas um desconforto na minha panturrilha, que havia sentido nos treinos, também, mas já estou melhor. Fiquei feliz pelo resultado. Estou na minha melhor fase, queria bater o recorde brasileiro, que também é meu, no entanto, faltaram 30 centímetros. Agora é tratar dessa dor para as próximas competições.

Jucilene de Lima e Andressa de Morais conquistaram a prata no Ibero-Americano

As atletas paraibanas, Jucilene e Andressa de Morais, tem vivido dias de conquistas. O motivo dessas glórias no esporte se dá pela prata, uma semana antes do GP Brasil de Atletismo, conquistada por ambas, em suas respectivas categorias, no Ibero-Americano.

Jucilene de Lima e Andressa de Morais conquistaram a prata no Ibero-Americano. Marcelo Szwarcfiter

No torneio, a taperoaense e a pessoense fizeram as marcas de 62 metros e 61 centímetros, e 60 metros e 37 centímetros, respectivamente.

Com as medalhas de ouro, pelo GP Brasil, e prata, do Ibero-Americano, no peito, Jucilene de Lima e Andressa de Morais buscam a vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.

