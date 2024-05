Prefeitura entrega primeiras doações da campanha para os Correios, que farão o transporte do material

A Prefeitura de João Pessoa entregou, nesta terça-feira (14), no Centro de Distribuição dos Correios, no município de Conde, Região Metropolitana, as primeiras doações arrecadadas pela campanha SOS Rio Grande do Sul. Os donativos foram doados pela população nos seguintes pontos: Centro de Referência da Pessoa Idosa, no Altiplano; Centro de Referência Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência (CRMIPD), no Pedro Gondim; Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria; e no Condomínio Bessa, onde um grupo de voluntários teve um papel importantíssimo nessa campanha, arrecadando uma quantidade expressiva de doações.

A ação é capitaneada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), junto com as Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), dos Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e tem como objetivo recolher tudo o que for arrecadado pela Campanha SOS Rio Grande do Sul e transportar até o local de embarque. As doações vão ser transportadas até o destino pelos Correios e Telégrafos, graças a uma parceria firmada entre a instituição e a Prefeitura de João Pessoa.

O coordenador da Defesa Civil, Jailton Gomes, destacou o trabalho conjunto das secretarias municipais para viabilizar o recolhimento das doações e disse que a Compdec-JP vem prestando total apoio a ação de arrecadação de mantimentos a serem destinados ao Estado do Rio Grande do Sul.

“Nesse primeiro momento foram entregues ao Centro de Distribuição dos Correios seis caminhões baús com água mineral, vestuário, alimentos em geral, ração e outros diversos produtos. Essa ação só é possível graças a solidariedade da população de João Pessoa, que tem abraçado a causa, fazendo doações para quem tanto precisa”, afirmou Jailton Gomes.

Para Antônio Ferreira, diretor de Operações dos Shoppings Manaíra e Mangabeira, a parceria com o município surgiu da necessidade de ajudar o Rio Grande do Sul. ‘Nós vimos que a Prefeitura estava se mobilizando e nos oferecemos para também ser ponto de coleta. Nós já tínhamos adquirido 50 mil litros de água, mas não conseguimos despachar nos aeroportos. Então, armazenamos aqui no shopping e agora estamos despachando essas primeiras doações. Vale ratificar que a mobilização por parte da população foi muito forte. O pessoense sente orgulho de poder ajudar”, disse.

O coordenador de Comunicação dos Correios, Rogério Agra, falou sobre a parceria firmada com a Prefeitura para o transporte do material arrecadado. “Os Correios, enquanto braço do Governo Federal nessa operação logística grandiosa, recebe, com apoio do Exército Brasileiro, essa carga que vai ser encaminhada primeiro para o Recife e depois para o Rio Grande do Sul. Nacionalmente, nós estamos com a capacidade instalada de 400 toneladas por dia seguindo para o Rio Grande do Sul”, pontuou.

Pontos de coleta – Quem quiser fazer uma doação pode procurar os pontos de coleta localizados na entrada principal do Manaíra Shopping e na Praça de Eventos do Mangabeira Shopping, no andar térreo. A Prefeitura está recebendo no Centro de Referência da Pessoa Idosa, no Altiplano; no Centro de Referência Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência (CRMIPD), no Pedro Gondim, que funcionam das 8h às 17h; e na recepção do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, que funciona das 8h às 14h.

Estão sendo recebidos prioritariamente itens como roupas, calçados, higiene pessoal e fraldas descartáveis, além de ração animal e coleiras para os pets.