Vacinação que protege contra gripe é ampliada para toda população acima de seis meses

No Brasil, apenas 26,78% do público-alvo já se vacinou contra a gripe. Na Paraíba esse número representa 32,89%. E em João Pessoa, 13,88% das pessoas que integram o grupo prioritário tomou a dose do imunizante, sendo a meta de 90%. Para conter os casos graves e internações pela doença, o Ministério da Saúde (MS) decidiu antecipar a ampliação da vacinação para toda população acima de seis meses de idade. Em João Pessoa, a prevenção é realizada em todas as salas de vacina da rede municipal e nos três pontos móveis.

“Temos ainda como prioridade as pessoas que integram os grupos mais vulneráveis a complicações da gripe que são as gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de cinco anos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais. Portanto seguiremos fazendo busca ativa, convocando e alertando para que essas pessoas se vacinem. Lembrando que uma gripe pode evoluir para pneumonia, meningite, bronquiolite, sinusite e outras doenças respiratórias”, informou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, do dia 20 de abril, os casos e óbitos de Influenza e Vírus Sincicial Respiratório (VSR) permanecem em aumento em todo o país, dado o período sazonal. Os casos de Síndromes Respiratórias Aguda Grave por VSR em crianças menores de quatro anos de idade chamam a atenção pela magnitude e manutenção do crescimento. Além disso, a manutenção da circulação de Influenza A já se faz notar entre o total de óbitos de SRAG notificados nas últimas semanas.

“Reforçamos o alerta para importância da manutenção para o esquema de vacinação atualizado, principalmente com a vacina de campanha que protege contra a gripe e, para aquelas pessoas que trabalham em ambientes de assistências, consultórios clínicos, ambulatórios e hospitais, que prestam assistências as pessoas com sintomas de síndromes respiratórias, que mantenham a utilização de máscaras. A mesma recomendação é direcionada as pessoas que apresentem sintomas gripais”, alertou o coordenador da Imunização.

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza teve início no dia 18 de março e segue até o dia 31 de maio. A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória, com a necessidade de hospitalização, podendo evoluir para a síndrome respiratória aguda grave (Srag) ou mesmo óbito. A vacina promove a proteção contra três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B).

A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas. Assim, o Ministério da Saúde recomenda aproveitar a oportunidade da campanha de vacinação contra a influenza para atualização da situação vacinal para covid-19 nos grupos elegíveis.

Em 2023 – João Pessoa ficou em 1º lugar no ranking entre as capitais do Nordeste e 2º lugar entre as capitais do Brasil com 90,96% de doses de vacina contra Influenza aplicadas na população. Esse percentual representa o número de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários.

Documentação – Para vacinação é necessário apresentar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Onde se vacinar nesta sexta-feira (3):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Mudança de Vida, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas a vacina da Campanha contra Influenza

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Ofertando apenas a vacina da Campanha contra Influenza

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Ofertando apenas a vacina da Campanha contra Influenza

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)