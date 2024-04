João Pessoa ganha 35 novos ônibus zero quilômetro, menos poluentes e mais modernos

12/04/2024 |

18:00 |

1

Seguindo com os investimentos para renovação do sistema de transporte público e melhoria no atendimento aos passageiros de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena vai entregar, na próxima segunda-feira (15), 35 novos ônibus zero quilômetro. Com estas aquisições, João Pessoa passará a se tornar uma das capitais com a frota mais nova da Região Nordeste.

A apresentação dos veículos ocorrerá às 7h30, no Parque Solon de Lucena, Centro da Capital. Após esta entrega, subirá para 110 o total de ônibus novos adquiridos pela atual gestão municipal. “É com grande satisfação que entregaremos mais 35 ônibus zero quilômetro à população, ofertando ainda mais qualidade durante as viagens dos usuários e demonstrando mais uma vez nosso compromisso por uma mobilidade mais humana e eficiente. Além de mais confortáveis, os veículos são menos poluentes e mais modernos. Esta renovação da frota fará com o que reduzamos a média de idade do nosso transporte público”, ressaltou Cícero Lucena.

A assinatura do contrato para aquisição dos veículos, que são montados pelas empresas Marcopolo e Mercedes, ocorreu em fevereiro deste ano. Mantendo o padrão dos demais ônibus adquiridos recentemente pela Prefeitura, estes também possuem motor Euro 6, que contribui com a redução da emissão de gás carbônico e, ainda, tecnologias como wifi e entrada USB. Vale ressaltar que toda a frota de ônibus da cidade possui plataforma para pessoas com deficiência e os novos transportes também ofertarão os dispositivos.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Expedito Leite Filho, ressalta que os novos veículos já circularão neste mês de abril, após passarem por todos os processos necessários e legais antes de serem ofertados ao público, como vistoria geral e adequação para bilhetagem eletrônica. “Nos próximos dias os passageiros já estarão embarcando nestes novos veículos, assim como também estamos finalizando a análise das demandas regionais da cidade, a fim de definir quais linhas receberão estes reforços”, explicou.