Sousa já pagou cerca de R$ 800 mil de premiação ao elenco em 2024

Sensação da Copa do Brasil de 2024 e grande zebra da 1ª fase da competição, o Sousa já fez uma grande campanha. Eliminou o Cruzeiro na estreia, passou pelo Petrolina e chegou a uma inédita terceira fase do campeonato. Com as passagens de fase, o Dinossauro arrecadou R$ 3.937.500,00 (valor bruto), uma receita sem precedentes na história do clube. Mas não é por isso que o Sousa está nadando em dinheiro. É o que diz o presidente do clube, Aldeone Abrantes. Só de premiação pelos objetivos conquistados, o famoso “bicho, o Sousa desembolsou cerca de R$ 800 mil.

“As pessoas agora acham que o Sousa está rico. E não é assim. Acertamos as premiações com o grupo. Foram R$ 540 mil de bicho para o elenco, por passar de fase no Campeonato Paraibano e pelas conquistas na Copa do Brasil”, disse o presidente do Dinossauro.

Ao valor se somou mais uma premiação acordada entre diretoria e atletas. Foi o “bicho” da passagem do Sousa para a final do Campeonato Paraibano, que garantiu mais um ano do clube sertanejo na Série D do Campeonato Brasileiro, em 2025. Caso não suba este ano para a Série C, o Sousa novamente vai representar a Paraíba na Quarta Divisão no ano que vem. A premiação desse objetivo alcançado foi de R$ 250 mil, de acordo com o mandatário do Sousa.

Na Copa do Brasil, o Sousa espera a data do sorteio onde vai conhecer o seu próximo adversário na competição. O Dinossauro pode encarar, inclusive, os brasileiros que estão na Libertadores.

No Campeonato Paraibano, o clube sertanejo está na final da competição, em busca do seu tricampeonato estadual. O adversário é o Botafogo-PB. No jogo de ida, o jogo terminou empatado sem gols no Estádio Marizão, em Sousa. Neste sábado, a partida será em João Pessoa, no Estádio Almeidão, às 16h30, com transmissão ao vivo da TV Globo para a Paraíba.