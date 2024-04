Pesquisa em feiras livres e supermercados registra diferença de R$ 74,90 no preço da picanha nacional

O quilo da picanha nacional registra uma diferença nos preços de até R$ 74,90, constata pesquisa de preços para carnes realizada pelo Procon-JP em supermercados e açougues de feiras livres da Capital, com o produto oscilando entre R$ 35,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 109,90 (Supermercado SuperFácil – Água Fria), também a maior variação: 214%. Clique aqui e confira a tabela de preços.

O levantamento do Procon-JP esteve em 33 estabelecimentos e foi realizado no dia 9 de abril, coletando preços de 79 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), suína, frango (inteiro e em pedaços), miúdos de frango, bacon, linguiça e ovos (brancos e vermelhos).

Outra diferença bem significativa foi encontrada no quilo do filé bovino sem cordão, R$ 66,00, com preços entre R$ 44,90 (Açougue Conficarnes – Mercado de Mangabeira) e R$ 110,90 (VerdFrut – Mercado de Tambaú), variação de 146,99%; seguida do quilo do filé bovino com cordão, R$ 54,99, com preços entre R$ 35,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 89,99 (Supermercado Cestão – Geisel), variação de 151,11%.

Mais variações – Outras duas grandes variações estão registradas no quilo do fígado bovino, 192,65%, oscilando entre R$ 6,80 (Supermercado Carrefour – Bancários) e R$ 19,90 (Açougues Cian – Mercado da Torre e Conficarnes – Mercado de Mangabeira), diferença de R$ 13,10, seguida do quilo da carne moída, 160,80%, que oscila entre R$ 19,90 (Açougue Cian – Mercado da Torre) e R$ 51,90 (VerdFrut – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 32,00.

Frango – O Procon-JP também realizou pesquisa de preços para o frango, que traz a maior variação no quilo da coxa e sobrecoxa, 154,90%, com preços entre R$ 13,00 (Açougues Frangos e Frios – Mercado Central e Kelly Aves – Mercado da Torre) e R$ 25,49 (Açougue Santa Clara – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 15,00, seguida do quilo do peito, 99,17%, que oscila entre R$ 12,00 (Açougue Frangos e Frios – Mercado Central) e R$ 23,90 (Açougue Santa Clara – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 11,90.

Ovos – Já os ovos apresentam a maior variação na bandeja com 30 unidades do branco, 72,67%, oscilando entre R$ 15,00 (Açougue do Guará – Mercado Central) e R$ 25,90 (Açougue Santa Clara – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 10,90; seguida da bandeja com 12 unidades do ovo vermelho, 61,25%, com preços entre R$ 8,00 (Açougue do Guará – Mercado Central) e R$ 12,90 (VerdFrut – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 4,90.

Acesse a pesquisa completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br