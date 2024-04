Cícero Lucena entrega 61 novas ruas pavimentadas e gestão atinge marca de 481 vias entregues à população

Mais de 18 quilômetros de extensão. Esta é a dimensão das 61 ruas entregues pelo prefeito Cícero Lucena, nesta quarta-feira (10), em diversos bairros de João Pessoa. O maior programa de pavimentação da história de João Pessoa, tocado desde 2021 pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), chega à marca de 481 vias entregues a população, que se beneficia com calçamento, acessibilidade e drenagem para enfrentar o período chuvoso. Durante uma manhã inteira de agenda, percorrendo 10 bairros beneficiados, o prefeito projetou o impacto para a cidade.

“São muitas as prioridades que nós colocamos nesse projeto de 1.500 ruas pavimentadas ou asfaltadas. Primeiro, por onde passa o transporte coletivo. Segundo, nós fomos para as ruas onde têm equipamentos comunitários, como igrejas, escolas, praças e outros. Também para terminar pedaços de ruas, porque nossa gestão não faz pedaços, mas ruas completas. Nós tínhamos ruas com mais de 60 anos que não eram pavimentadas e, no término dessa meta de 1.500, nós teremos 53 bairros totalmente pavimentados, dos 64 bairros que temos na cidade – caminhado para um dia poder afirmar que João Pessoa está toda pavimentada”, afirmou Cícero Lucena.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, só nessas 61 ruas entregues simbolicamente nesta quarta-feira, foram investidos R$ 15,3 milhões. Para bater a meta de 1.500 ruas, serão R$ 217 milhões, com o planejamento de acelerar as obras e aumentar o número de inaugurações. “A meta é inaugurar mais de 50 ruas por mês. Nós hoje temos mais de 1.200 ordens de serviço na mão das empresas, com isso, o volume de entregas cresce a cada dia. Até o mês de junho, nós vamos estar dando as 1.500 ordens de serviço e até o final do ano, se Deus quiser, vão estar todas prontas”, projetou o secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira.

Mudando a realidade – Na Rua Miguel Marques, no bairro do Cristo Redentor, a funcionária pública Elidete Ramalho agradeceu a chegada da pavimentação. “Todo dia eu agradeço a Deus e ao prefeito Cícero Lucena, porque mudou a minha rua. Quando chovia eu levava lama para dentro de casa. Quando não chovia, era muita poeira. Os móveis todos comprometidos – era terrível. Não só aqui, mas nossas ruas vizinhas, todas foram calçadas, sem exceção. Pequenas ruas, grandes ruas, várias ruas foram calçadas. Estou muito feliz com o prefeito”, comemorou.

Já na Rua Santa Filomena, no Valentina Figueiredo, Andreia Lígia, que é empreendedora e comercializa sobremesas, disse que até o seu negócio melhorou com a pavimentação. Ela explicou que a melhoria da acessibilidade permitiu com que os clientes pudessem se deslocar até a sua residência. “Eu moro pertinho de uma faculdade. Tinha que ir até lá para vender, mas agora os clientes vêm até aqui, porque a rua permite. É dignidade, é respeito com o morador, que precisa de boas condições de moradia”, desabafou.

Minha Rua Calçada – Além de avançar para diminuir o déficit de ruas sem pavimentação na Capital, a Prefeitura de João Pessoa permite que a população tenha acesso às informações do programa, no tocante às ruas que estão na lista para serem calçadas, em relação ao status – licitação, ordem de serviço, contato e investimento. A ferramenta está acessível no site da Prefeitura: www.joaopessoa.pb.gov.br.

Confira a relação de ruas com obras de pavimentação inauguradas nesta quarta-feira: https://hipl.at/61ruas.