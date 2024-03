Flamengo recria capas de álbuns de Jorge Ben Jor para comemorar os 85 anos do artista

“Moro num país tropical/Abençoado por Deus/E bonito por natureza”. Quem não lembra? É País Tropical, que Jorge Ben Jor – à época, Jorge Ben – lançou em 1969. Lá na frente, a letra diz: “Sou Flamengo/Tenho uma nega chamada Tereza”. Jorge Ben Jor é um torcedor histórico do Flamengo e um dos maiores símbolos da sua torcida.

Sexta-feira passada, 22 de março de 2024, Jorge Ben Jor (Foto/Reprodução) completou 85 anos, e o Flamengo resolveu homenageá-lo recriando as capas de três álbuns antológicos do artista. Todos três, do tempo em que ele ainda era Jorge Ben. Uma justíssima homenagem a esse grande nome da música popular brasileira.

As capas recriadas são dos álbuns Samba Esquema Novo (1963), seu disco de estreia, aquele que tem Mas Que Nada e Chove Chuva; Jorge Ben (1969), onde está a gravação original de País Tropical; e Ben (1972), que tem o primeiro registro do mega hit Taj Mahal.

Quem aparece nas capas recriadas agora pelo Flamengo são os jogadores Igor Jesus, Gabigol e Bruno Henrique. Igor Jesus na capa de Samba Esquema Novo, Gabigol na do álbum de 1969 e Bruno Henrique na de Ben.

Para curtir essa homenagem, você nem precisa ser torcedor do Flamengo. Basta ser admirador de Jorge Ben Jor.