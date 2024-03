Vacina contra Influenza está disponível nos três pontos móveis da Capital

Com a finalidade de garantir a assistência de todas as pessoas que integram os grupos prioritários na capital pessoense, a Prefeitura de João Pessoa disponibilizará, neste sábado (23), os três pontos móveis para administração exclusivamente da vacina que protege contra Influenza. A campanha teve início no dia 18 de março e segue até o dia 31 de maio, nos serviços de saúde do município.

Para este sábado, os atendimentos acontecerão no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no período das 10h às 16h; no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, das 8h às 16h; e no Shopping Tambiá, a assistência é garantida no período das 9h às 16h.

“A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. Além de ajudar a reduzir a circulação do vírus, reduz também as complicações e evolução da doença e, consequentemente, o número de hospitalizações e risco de morte devido à Influenza”, informou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa. “De forma estratégica, estamos deixando os pontos móveis com atendimento exclusivo para vacinação contra Influenza, sabendo que a procura sempre é maior e dessa ofertar uma assistência mais dinâmica e rápida aos usuários”, completou o coordenador.

Grupos prioritários – Fazem parte do grupo prioritário para a Influenza:gestantes e puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória, com a necessidade de hospitalização, podendo evoluir para a síndrome respiratória aguda grave (Srag) ou mesmo óbito. A vacina promove a proteção contra três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B).

Outras vacinas – Já o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, estará aberto no final de semana, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Documentação – Para vacinação é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Saiba os locais para vacinação neste sábado (23):

Home Center Ferreira Costa

Apenas a vacina de campanha que protege contra Influenza

Horário: 8h às 16h

Shopping Tambiá

Apenas a vacina de campanha que protege contra Influenza

Horário: 9h às 16h

Shopping Sul

Apenas a vacina de campanha que protege contra Influenza

Horário: 10h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h