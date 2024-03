Cícero Lucena destaca dinamismo e eficiência da Cagepa durante Convenção 2024 da empresa

Durante abertura da Convenção 2024 da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), nesta quarta-feira (20), o prefeito Cícero Lucena destacou o dinamismo e a capacidade da empresa pública em cumprir seu papel social. O gestor esteve ao lado do governador João Azevêdo, na solenidade que aconteceu no auditório do Sebrae, no bairro dos Estados.

“O trabalho da Cagepa é importante, quer seja na área da Saúde, quer seja para mudar a vida das pessoas para melhor. A companhia trabalha com inteligência, na busca da inovação, da eficiência e da qualidade do serviço prestado em uma área que é tão importante para todo o estado da Paraíba”, afirmou Cícero Lucena, que também esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

Este ano, na convenção, além da área comercial, serão premiados também os melhores resultados dos indicadores de desempenho de 2023 nas áreas de operação, manutenção, administrativa e gestão financeira. “Eu não tenho dúvida nenhuma de que a Cagepa, enquanto empresa, cada dia mais se consolida para dar resposta àqueles que diziam anteriormente que ela era inviável, que tinha que ser privatizada. E nós dissemos desde muito tempo que não era assim. O que é público, se bem-gerido, funciona e dá resultado”, destacou o governador João Azevêdo.

Ao fim do encontro, nesta quinta-feira (21), os melhores resultados dos indicadores de desempenho no ano de 2023 serão premiados, como forma de reconhecimento e motivação com os profissionais envolvidos. Durante os dois dias de programação, gestores, assessores e técnicos da companhia sobem ao palco para apresentar e debater os cases de sucesso e diversos temas relevantes para o caminho da universalização do saneamento na Paraíba e no Brasil.

“Por mais um ano, estamos organizando uma programação centrada em encontros técnicos e com debates em torno dos nossos desafios. Vamos fomentar discussões tendo em vista o nosso crescimento e, consequentemente, a melhoria da prestação dos serviços para a população”, frisou o presidente da Cagepa, Marcus Vinícius Neves.