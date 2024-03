Cícero Lucena autoriza o início das obras de reconstrução da Escola Chico Xavier e reafirma compromisso de dotar toda rede de ensino com padrão tecnológico e infraestrutura moderna

Os alunos da Escola Municipal Ativa Integral Chico Xavier, no bairro do Bessa, fizeram festa para receber o prefeito Cícero Lucena, que nesta quarta-feira (20), autorizou o início das obras que irão reconstruir a unidade escolar. Durante solenidade, o gestor garantiu que a Prefeitura vai seguir avançando para reconstrução de toda a rede de ensino, colocando-a no padrão tecnológico, com espaços inovadores, ambientes climatizados e infraestrutura moderna.

“Para que eu possa retribuir todo esse carinho, estamos trabalhando para fazer, cada vez mais, o melhor pela cidade de João Pessoa. Principalmente, acreditando naquilo que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida, a Educação é o passo fundamental e Deus está nos protegendo”, afirmou o prefeito, que esteve ao lado vice-prefeito Leo Bezerra e vários secretários municipais.

A Escola Chico Xavier, que atende 500 alunos em tempo integral, do nível Fundamental II, irá ganhar, entre outras intervenções, um novo bloco, que terá três laboratórios e três salas de aula, passarela para interligar a calçada ao acesso da escola, uma coberta, ligando a escola ao ginásio e toda a modernização da estrutura.

“Uma escola que tinha um número de alunos bem reduzido quando a gente chegou na gestão, aqui eram até emprestadas salas de aula para outras unidades e agora a gente tem 200 alunos a mais do que a gente tinha antes, mesmo com a infraestrutura que não estava adequada, a gente teve uma procura muito grande. E agora, com essa nova estrutura, com a climatização, com salas ampliadas com laboratório de informática, ou seja, Google e Make, com todo o espaço também de acolhida para o nosso professor”, afirmou a secretária Municipal de Educação e Cultura, América Castro.

A coordenadora pedagógica da Escola Chico Xavier, Socorro Pinto, comemorou a autorização das obras, dizendo que a unidade é referência de ensino, mas agora ganhará um padrão de excelência. “Nós vamos voar. Essa escola vai crescer muito mais do que era, porque ela vai ficar linda não só na sua estrutura física, mas também com equipamentos que virão, que acompanharão, porque essa é a marca da gestão do prefeito Cícero Lucena”, afirmou.

Avanços na Educação – A Prefeitura de João Pessoa já reconstruiu 34 unidades escolares e mais de 30 estão com obras em andamento. Dez novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e três escolas serão construídas do zero, em parceria com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Intervenções na Escola Chico Xavier:

Construção de um novo bloco com três laboratórios e três salas de aula;

Construção de um pátio coberto;

Construção de uma passarela para interligar a calçada ao acesso principal da escola;

Construção de uma coberta para interligar a escola ao ginásio e a ampliação;

Reforma do passeio público (calçada) acessível no envolto de toda a escola

Modernização da fachada;

Revisão e recuperação das cobertas;

Reparos e substituições na rede hidrossanitária;

Substituição de louças e metais;

Pintura de toda edificação;

Recuperação, substituição e inserção de novas esquadrias;

Execução do projeto elétrico e da subestação (aprovado pela Energisa);

Execução de projeto de climatização;

Manutenção, recuperação e substituição de pisos;

Adequação da acessibilidade, considerando as possibilidades da edificação.