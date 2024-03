ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2024, HOJE (20/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre REMO X AMAZONAS é válida pela COPA VERDE. A bola rola HOJE (20/03) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Remo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A transmissão é feita AGORA DAZN e dos times Paraenses na disputa, aconteceram pela TV CULTURA PA.



JOGOS DE HOJE

Remo 1 x 1 Amazonas

Remo x Amazonas: Onde Assistir ao Vivo, Horário e Prováveis Escalações

Nesta quarta-feira, dia 20 de março, às 20h (horário de Brasília), o Estádio do Baenão será palco do confronto entre Remo e Amazonas, pela partida de ida das quartas de final da Copa Verde. O ge realizará a transmissão em Tempo Real do embate.

O Remo chega embalado por três vitórias consecutivas, incluindo a classificação para as quartas de final da Copa Verde ao eliminar o Trem por 3 a 1. O técnico Gustavo Morínigo busca sua quarta vitória à frente da equipe, mas enfrenta três desfalques por lesões: Felipinho, Pavani e Ícaro.

Por outro lado, o Amazonas atravessa um momento positivo na temporada, tendo garantido sua vaga na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense. Na Copa Verde, a equipe eliminou o Tocantinópolis-TO com uma goleada por 4 a 1 e segue firme na Copa do Brasil. O técnico Luizinho Vieira contará com seu time principal para o confronto, sem desfalques.

Confira as prováveis escalações:

**Remo – Técnico: Gustavo Morínigo**

Provável escalação: Marcelo Rangel; Thalys, Jonilson, Ligger e Raimar; Henrique Vigia, Renato Alves e Sillas; Jaderson, Ribamar e Echaporã.

**Amazonas – Técnico: Luizinho Vieira**

Provável escalação: Edson Mardden; Patric, Iván Alvariño, Fabiano e Renan Castro; PH, Guilherme Mantuan e Rafael Tavares; Diego Torres, William Barbio e Sassá.

A arbitragem será composta por Sávio Pereira Sampaio como árbitro principal, Lehi Sousa Silva e Daniel Henrique da Silva Andrade como assistentes, Wanbelton Lisboa Valente como quarto árbitro, e Olivaldo da Silva Moraes como analista de campo.

É esperado um confronto emocionante entre as duas equipes, que buscam avançar na competição em busca do título da Copa Verde. Acompanhe todas as emoções desta partida através do Tempo Real do ge ou pela transmissão ao vivo na Remo TV.