1ª Corrida do Consumidor reúne 850 participantes em João Pessoa

Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março, a Prefeitura de João Pessoa realizou, na noite deste sábado (16), a ‘1ª Corrida do Consumidor’- numa parceria das Secretarias de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). O evento, que teve a largada e chegada na Praça da Independência e trajeto ao longo da avenida Epitácio Pessoa, contou com 850 participantes, entre eles, o prefeito Cícero Lucena.

O gestor, que disputou a prova dos cinco quilômetros, destacou que a Corrida do Consumidor faz parte do projeto de tornar João Pessoa a Capital dos Esportes Saudáveis, com 42 corridas de rua que fazem parte do calendário de provas oficiais disputadas na cidade.

“Eu fico muito feliz, porque o projeto de tornar João Pessoa Capital dos Esportes Saudáveis está se consolidando cada vez mais. Só em corridas de rua, nós já estamos com 42, e tendo que abrir calendário noturno para poder dar conta de tantos eventos que têm proporcionado a melhoria da qualidade de vida de todos nós que praticamos este esporte”, afirmou Cícero Lucena.

Com percursos de 5 km e 10 km, a corrida teve o objetivo de promover a prática esportiva e ressaltar a importância do consumo consciente e da proteção ao consumidor, com destaque para o compromisso do Procon-JP de zelar não apenas pelos direitos do cidadão, como também estimular um estilo de vida mais saudável através das atividades físicas.

O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Rougger Guerra, destacou a importância da corrida para a cidade. “Esta corrida é uma oportunidade única para sensibilizar o público sobre a importância do consumo consciente, incentivando um estilo de vida voltado para o esporte e atividades enriquecedoras da convivência humana. Ao mesmo tempo, buscamos promover o debate sobre o tema do consumo responsável e estimular uma reflexão mais profunda dentro da sociedade”, contou.

Geiziana dos Santos conquistou o primeiro lugar na categoria Geral feminina dos 5 km e compartilhou os desafios que enfrenta ao equilibrar suas funções como policial civil, mãe e atleta. “É uma sensação de dever cumprido, de alma lavada. Realmente alcancei o objetivo de ser campeã da prova. Tem toda uma rotina e precisamos fazer uma logística para dar conta de tudo”, expressou emocionada.

Daniel Isidoro Santos, que veio da cidade de Pedra de Fogo para participar da corrida, ficou em primeiro lugar na categoria Geral dos 5 km masculino. “A gente treina para alcançar nossos objetivos. Eu estava um pouco desanimado, pois me machuquei ontem, mas coloquei Deus na frente. Estou muito feliz e alcancei meu objetivo. Quero agradecer a todos que têm me apoiado”, disse o atleta.

A emoção não foi diferente para Gilvan Andrade, que ficou em primeiro lugar na categoria PCD cadeirante nos 5 km e mostrou que não existem limites para quem sonha. “É uma emoção imensa. Estou no mundo do esporte há bons anos, mas em 2024, essa foi a primeira vez. No ano passado, encarei todas as provas invicto, o ano inteiro. E aqui estou novamente este ano. Enfrentar desafios sem desistir faz um bem incrível para a saúde. A deficiência está dentro de nós. Somos nós que colocamos os obstáculos. Mas se temos saúde, força e praticamos esporte, Deus nos ajuda”, enfatizou.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (Sejer), Kaio Márcio, afirmou que João Pessoa se tornou uma das principais capitais do país para a corrida de rua. “Tanto é que agora temos uma maratona internacional em João Pessoa, classificada entre as três melhores do país em corridas de rua, demonstrando o enorme potencial que está sendo desenvolvido na cidade. Em todos os lugares que passamos, podemos sentir o espírito esportivo nas pessoas que estão praticando atividade física. Isso é muito positivo e saudável”, contou.

Foram disputadas três categorias: Geral (masculino e feminino), PCD Cadeirante e PCD Não Cadeirante. Os resultados da corrida foram emocionantes, com destaques em diferentes categorias. No segmento de 5 km Geral feminino, Geiziana dos Santos conquistou o primeiro lugar, seguida por Ana Maria em segundo e Edivania da Conceição em terceiro. No masculino, Daniel Isidoro venceu a prova, seguido por Jardel dos Santos em segundo e Júnior Pereira em terceiro.

Na categoria dos 10 km feminino, Valdicleide Lourenço da garantiu o primeiro lugar, com Josefa Augusto em segundo e Cláudia Antônia em terceiro. Enquanto isso, na competição masculina dos 10 km, Luan Tobias alcançou o primeiro lugar, seguido por Carlos André em segundo e Marcus André em terceiro.

As informações completas sobre a classificação geral estão disponíveis no link fornecido pela organização do evento: https://abre.ai/jeEy.