Cícero segue com reforma administrativa e faz substituição na Sedurb de João Pessoa

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, deu contoinuidade à reforma administrativa nesta sexta-feira (15), anunciando, em sua suas redes sociais, mudanças na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Sai Fábio Carneiro, que tem pretensões de disputar uma vaga na Câmara Municipal, nas eleições deste ano, e entra o advogado Rodrigo Trigueiro.

Na postagem no X (ex-Twitter), Cícero agradeceu a contribuição de Fábio Carneiro à gestão, nos últimos três anos e reforçou que acredita no trabalho de continuidade que deve ser feito pelo novo titular, por já atuar na Sedurb.

“Expressamos nossa profunda gratidão a Fábio carneiro, que desempenhou o papel de titular desta pasta nos últimos três anos. Rodrigo já possui experiência na Sedurb, o que assegura a continuidade e a estabilidade na gestão de uma área tão crucial para toda a cidade”, publicou o prefeito.

Reforma Administrativa

A reforma administrativa havia sido prometida pelo gestor para o final de fevereiro, mas tem se concretizado paulatinamente.

Há dois dias, Cícero anunciou outras duas substituições. Uma no Procon-JP, com a troca de Junior Pires por José Nicodemos Sobrinho no cargo de secretário executivo do órgão.

Outra na Coordenação de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa, com a saída do coronel Kelson Chaves para assumir cadeira na Câmara Municipal. Quem assume assumiu o posto foi o advogado Jailton Gomes Bezerra, que já foi chefe de gabinete na pasta.

Além deles, Cícero nomeou Janildo Silva para a Secretaria de Comunicação no lugar do ex-vereador Marcus Vinícius; e Ayrton Falcão no lugar de José William Montenegro no Planejamento.