Na CBN, Cartaxo diz que vai aguardar finalização das prévias do PT para definir candidatura

O deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) ainda não desistiu por completo dos planos de concorrer à prefeitura de João Pessoa. Em entrevista à CBN Paraíba, nesta terça-feira (12), disse que abriu mão apenas de participar de um “confronto fraticida” com a deputada Cida Ramos, sua principal adversária na disputa interna das prévias do PT.

Claramente insatisfeito com a colega de partido e parlamento, Cartaxo também descartou aceitar o convite de Cida Ramos para coordenar a sua campanha. Nas entrelinhas, deixou claro seu entendimento, de que o jogo ainda não terminou.

Primeiro vai ser preciso a deputada ter a candidatura homologada pelo PT. Temos que aguardar toda essa tramitação para poder escolher. Temos que pensar muito no futuro da cidade”, afirmou.

Cartaxo disse que desde o início propôs que a definição do candidatura fosse através de quem poderia oferecer o melhor projeto para a cidade, mas a disputa interna com a deputada Cida Ramos acabou se tornando um duelo. “Infelizmente o debate avançou para acusações no campo pessoal”, lamentou.

Ao Conversa Política, Cartaxo disse que está aguardando uma pesquisa interna que está sendo feita pela Executiva Nacional. Sinalizar ter esperança que o resultado se encaminhe favorável à escolha do seu nome pelo partido.

Desistência das prévias

Ontem, anunciar que desistiu de disputar as prévias do PT, o deputado alegou perseguição interna de militantes favoráveis ao nome de Cida Ramos, que chegaram a acusá-lo de violência política de gênero.

Também revelou mágoas por ser preterido pelos colegas de partidos. Na sua avaliação, ele tinha chances reais de ir para o segundo turno e eleger o próximo prefeito de João Pessoa.

Ainda ontem, a deputada Cida Ramos minimizou as declarações de Cartaxo e disse que ficou surpresa com a decisão e que espera reciprocidade que ela teria se ele tivesse sido o escolhido para a disputa a prefeito de João Pessoa.