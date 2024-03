Na CBN, Cartaxo diz que ainda não decidiu sobre apoio a Cida Ramos

Um dia depois de anunciar a desistência de disputar as prévias do PT de João Pessoa, o ex-prefeito Luciano Cartaxo falou pela primeira vez. Em entrevista à Rádio CBN, ele afirmou que ainda não decidiu se apoiará, ou não, a candidatura da deputada Cida Ramos. Cartaxo diz que ainda é cedo e precisará fazer uma análise de cenário para definir o seu posicionamento.

As prévias da legenda estão agendadas para o dia 7 de abril.

“Não vou antecipar nenhuma discussão sobre o cenário político de João Pessoa. Estou esperando o desfecho do PT e depois vamos fazer uma avaliação com muita maturidade. Queremos discutir a cidade”, observou, acrescentando que não ficará neutro.

Exercendo o mandato na Assembleia, Luciano descartou deixar o partido, mas fez críticas à condução petista na Paraíba.

“O PT em João Pessoa tem somente um vereador. No Estado temos somente um prefeito. É preciso olhar esses dados. Em outros Estados o PT cresceu, mas aqui o rumo que o PT está adotando não está colhendo resultados”, argumentou.

As críticas têm endereço certo: o presidente estadual do partido, Jackson Macêdo.

A leitura do discurso

Nas entrelinhas do discurso do ex-prefeito Luciano Cartaxo está a disposição de permanecer fazendo oposição ao prefeito Cícero Lucena (Progressistas), porém com a possibilidade aberta de uma mudança de rota do PT. O deputado diz que é preciso aguardar a consolidação da candidatura de Cida Ramos.

Preterido internamente, Cartaxo não demonstra apetite para um engajamento em uma campanha majoritária encampada pela legenda em João Pessoa.