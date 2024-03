Semob-JP promove palestra para motoristas servidores da Prefeitura

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), seguindo com ações para alcançar os mais diversos públicos e incentivar comportamentos prudentes pela manutenção da segurança viária na cidade, promoveu nesta terça-feira (12), na sede do órgão no bairro do Cristo, o primeiro dia do Curso Básico de Direção Segura, direcionado a servidores da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), que atuam como condutores em todas as secretarias.

A atividade pedagógica conta com público estimado de 50 participantes, dividido em duas turmas. O segundo dia do curso ocorrerá na próxima quinta-feira (14), às 9h, também na sede da Semob-JP. Os palestrantes são três especialistas da Semob-JP, entre eles: Sanderson Cesário, diretor de operações e agente de trânsito, Sheyla Teotônio, chefe da Seção de Aperfeiçoamento Pedagógico e de Operadores de Trânsito e, ainda, Jamerson Cavalcanti Barros, supervisor de trânsito.

De acordo com Sanderson Cesário, diretor de operações da Semob-JP, este tipo de curso atualiza os condutores sobre o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assim como, ressalta a importância do cuidado que devem ter tanto estando em serviço quanto em momentos particulares.

“Consideramos importante que os motoristas a serviço da PMJP também sejam exemplo no trânsito, representando desta forma, o compromisso que todos que atuam junto a Prefeitura de João Pessoa, saibam do seu papel por uma mobilidade mais segura. Desta forma, estamos prezando não apenas pela vida deles, como também, evitando danos à população de forma geral”, ressaltou Sanderson Cesário.

Sheyla Teotônio, chefe da Seção de Aperfeiçoamento Pedagógico e de Operadores de Trânsito da Semob-JP, explica que aspectos comportamentais e emocionais também são abordados. “Para conduzir um veículo é necessário que o condutor esteja bem, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque além de conhecer as normas de trânsito é preciso manter o controle emocional em situações adversas”, informou a palestrante.