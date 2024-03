Queiroga anuncia nova data de visita de Bolsonaro à Paraíba

O ex-ministro e pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga, anunciou neste domingo (10) que o ex-presidente Jair Bolsonaro à Paraíba estará na capital nos dias 12 e 13 de abril.

“A direita conservadora e produtiva está unida para fazer da nossa bela capital, uma João Pessoa Melhor, de Verdade, ao lado do nosso presidente Jair Bolsonaro”, disse Queiroga, em suas redes sociais.

Bolsonaro viria a João Pessoa em fevereiro, mas a visita foi cancelada sem motivo oficial.

No período, o ex-presidente havia sido alvo de Operação da Polícia Federal ppr supostamente ter conspirado para dar um golpe de estado caso não fosse eleito nas urnas.

Além do problema nacional, o adiantamento, naquele momento, evitou que tivesse de posicionar na disputa interna entre o chamado triunvirato – formado pelo deputado Cabo Gilberto, Wallber Virgolino e Nilvan Ferreira – com o presidente estadual do PL, Wellington Roberto.

Paz selada no PL

Bolsonaro vira em novo momento. Pelo foi o que sinalizou Cabo Gilberto, na semana passada, ao declarar apoio a Queiroga em trocar de voltar a comandar o PL em João Pessoa e assumir a coordenação das campanha na Região metropolitana de João Pessoa.

Cabo quer o PL apoiando Wallber na disputa em Cabedelo e Nilvan em Santa Rita. Wellington planejava oferecer apoio aos nomes indicados pelos prefeitos Vitor Hugo (Avante) em Cabedelo e Emerson Panta (PP) em Santa Rita.