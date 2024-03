onde acompanhar, arbitragem e estatísticas

Os dois jogos atrasados da quarta rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024 estão marcados para o fim de semana, e um deles é Botafogo-PB x Sousa. Belo e Dino medirão forças a partir das 16h do domingo (10), no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

O Botafogo-PB vem de empate com o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, e, no estadual, defenderá a sua liderança. Ainda invicto, o Belo tem cinco vitórias e um empate em seis jogos e soma 16 pontos, dois a mais que o vice-líder Serra Branca, que, no entanto, já fez dois jogos a mais.

Já o Sousa vem de mais uma classificação histórica na Copa do Brasil — após vencer o Petrolina, o Dino chegou à terceira fase da competição nacional. No estadual, o Alviverde também vai para a sua sétima partida. Com três vitórias e três derrotas até o momento, o Sousa soma nove pontos e está na sexta colocação, um ponto abaixo do G-4.

Estatísticas dos times no Paraibano 2024

1º BOTAFOGO-PB: 6j | 5v | 1e | 0d | 13gp | 4gc | 9sg

6º SOUSA: 6j | 3v | 0e | 3d | 6gp | 5gc | 1sg

Dia, hora e local de Botafogo-PB x Sousa

Dia: 10/03

Hora: 16h

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão de Botafogo-PB x Sousa

Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Sousa ficarão por conta da CBN , com Raelson Galdino na narração, Phillipy Costa nos comentários e Max Oliveira nas reportagens.

pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Sousa ficarão por conta da , com na narração, nos comentários e nas reportagens. Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes de Botafogo-PB x Fortaleza lance a lance.

Escalações prováveis

BOTAFOGO-PB: Dalton, Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Pedro Ivo e Bruno Leite; Paulinho, Pipico e Jean Silva. Técnico: Moacir Júnior.

Dalton, Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Pedro Ivo e Bruno Leite; Paulinho, Pipico e Jean Silva. Moacir Júnior. SOUSA: Bruno Fuso, Iranilson, Breno Cézar, Marcelo Duarte e Jackson; Hebert Cristian, Alexandre Aruá e Reinaldo; Diego Ceará, Charles e Ewerton Potiguar. Técnico: Paulo Schardong.

Arbitragem para Botafogo-PB x Sousa

Árbitro principal: Afro Rocha

Afro Rocha Assistente 1: Paulo Ricardo

Paulo Ricardo Assistente 2: Gleydson Francisco

Gleydson Francisco Quarto árbitro: Diego Roberto

Dia a dia do Botafogo-PB

Após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, os jogadores do Botafogo-PB foram para casa, com reapresentação marcada para a tarde da sexta-feira.

A manhã foi de descanso para a delegação botafoguense, com treino regenerativo à tarde, na Maravilha do Contorno.

Dia a dia do Sousa

Após mais uma histórica classificação na Copa do Brasil, após vencer o Petrolina por 1 a 0, os jogadores do Sousa foram liberados para descansar, antes de se reapresentarem na sexta-feira, já visando o jogo contra o Botafogo-PB.

A reapresentação dos jogadores do Dinossauro foi marcada para a tarde desta sexta-feira, no Marizão.

