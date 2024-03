com rumores de destituição, Gervásio ‘cola’ em Carlos Siqueira

A crise interna no PSB paraibano parece não ter tido um fim. Essa é a sensação, por hora, quando se observam os movimentos de pessoas próximas ao governador João Azevêdo (PSB) e do deputado e presidente estadual do partido, Gervásio Maia.

Hoje registrou-se mais um capítulo dessa novela.

Durante uma solenidade, o governador João Azevêdo afirmou que “provavelmente” irão acontecer mudanças na executiva da legenda no Estado. É que o mandato de Gervásio termina em abril e, para alguns aliados, é o momento mais oportuno para que o próprio governador passe a comandar a legenda.

Ao mesmo tempo, Gervásio publicou, mais uma vez, fotos ao lado do presidente nacional socialista, Carlos Siqueira. O paraibano, que é líder do partido na Câmara, tem grudado no dirigente.

A crise interna do partido foi escancarada a partir do debate sobre a posição do PSB em Santa Rita. Maia diz que a legenda mantém o apoio ao projeto do prefeito Emerson Panta, enquanto auxiliares de João Azevêdo afirmam que nada está resolvido – sinalizando para a possibilidade de diálogo com o comunicador Nilvan Ferreira. Nilvan deverá filiar-se ao Republicanos para a disputa.

O movimento para questionar o controle partidário das mãos de Gervásio é meticulosamente planejado. Tem seguido uma ordem cronológica onde, uma a uma, as declarações irão reforçando a tese. Hoje, o ‘provavelmente’ de João terminou por corroborar com essa mesma sintonia.

Diante dos rumores e da possibilidade de destituição, Maia colou na Executiva Nacional e apresenta ao partido o broche de federal e a liderança momentânea na Câmara. O desfecho dessa história poderá ser marcado por convergências, uma alternativa de paz… mas há também o risco de uma fratura exposta e irreversível no partido. A conferir.