Dona Formiga é a 6ª eliminada, veja quem é

Dona Formiga revelada como Tati Machado: Sexta Eliminada do The Masked Singer Brasil

No último domingo, dia 3 de março, os fãs de *The Masked Singer Brasil* foram surpreendidos com a revelação da identidade da Dona Formiga, que foi eliminada após um emocionante duelo com a Mamãe Abacate. Confirmou-se o que muitos já suspeitavam: por trás da máscara estava a talentosa Tati Machado.

Desde o início da competição, Dona Formiga encantou o público com sua performance e carisma, mas, infelizmente, sua jornada chegou ao fim. Mesmo assim, sua participação deixou uma marca indelével nos corações dos telespectadores.

Com a eliminação de Dona Formiga, apenas cinco mascarados continuam na disputa pelo título de melhor cantor disfarçado: Mamãe Abacate, Preguiça, MC Porquinha, Bode e Sereia Iara. A competição está cada vez mais acirrada, e os fãs aguardam ansiosos para descobrir quem será o próximo a revelar sua identidade.

O programa continua a cativar o público com suas performances emocionantes e a divertida dinâmica de adivinhação das identidades por parte dos jurados e da plateia. Cada episódio traz novas surpresas e reviravoltas, mantendo os espectadores grudados em suas telas.

Com a saída de Dona Formiga, a competição fica ainda mais imprevisível, e os fãs podem esperar por mais emoções e revelações nos próximos episódios de *The Masked Singer Brasil*. Quem será o próximo a revelar sua verdadeira identidade? Só o tempo dirá.

No emocionante cenário do The Masked Singer Brasil 2024, os mascarados revelaram suas identidades, deixando os fãs extasiados com as surpreendentes revelações. Entre os participantes, destacam-se Dona Formiga, cuja verdadeira persona é revelada como Tati Machado, e Sereia Iara, desvendada como Evelyn Castro. A empolgante jornada também inclui a revelação de Bode, revelado como Silvero Pereira, e MC PORQUINHA, que se revela como Luiza Possi, encantando a todos com suas performances.

No entanto, é impossível ignorar a inesquecível presença da Preguiça, interpretada por Ludmillah Anjos, cujas performances únicas e envolventes conquistaram os corações dos espectadores, deixando uma marca indelével na memória de todos que acompanharam a jornada do The Masked Singer Brasil. Com cada revelação, a emoção e a admiração pelo talento dos participantes só crescem, fazendo deste programa um fenômeno televisivo incomparável.

À medida que nos preparamos para a grande final em 07 de abril, o suspense continua a crescer, e o público permanece ligado em cada revelação e reviravolta, ansioso para desvendar o mistério por trás das máscaras e descobrir quem são as personalidades talentosas que estiveram nos cativando ao longo desta temporada emocionante do The Masked Singer Brasil 2024.

Dona Formiga é Tati Machado

Sereia Iara é Evelyn Castro,

Bode é Silvero Pereira

MC PORQUINHA é Luiza Possi

Preguiça (Ludmillah Anjos)

MAMÃE ABACATE É ADRYANA ( DOS TEMPOS DE ADRYANA E A RAPAZIADA)

Quem venceu?

Nesta temporada, o ator Silvero Pereira, revelado como o Bode, conquistou o título de grande vencedor, levando para casa o prêmio de 250 mil reais. Pereira competiu acirradamente com a Preguiça, interpretada por Ludmillah Anjos, que alcançou a segunda colocação. A final do programa está marcada para o próximo dia 06 de abril, prometendo uma conclusão épica para os fãs ávidos.

Os bastidores do The Masked Singer Brasil são palco de intensa especulação e empolgação, enquanto os espectadores tentam decifrar as identidades por trás das máscaras. Entre os competidores desta temporada, destacam-se nomes como Luiza Possi, Emílio Dantas, Supla, e Karol Conká, entre outros, cada um trazendo seu talento e mistério para o palco.

O sucesso do The Masked Singer Brasil é fruto de uma colaboração entre a TV Globo e a Endemol Shine Brasil, adaptando o formato sul-coreano originalmente criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp. Com a supervisão artística de Adriano Ricco e a direção geral de Marcelo Amiky, o programa continua a encantar e surpreender o público brasileiro.

À medida que a temporada chega ao fim, os fãs aguardam ansiosamente para descobrir quem são os mascarados que os cativaram com suas performances marcantes. Enquanto isso, o The Masked Singer Brasil permanece como um dos programas mais emocionantes e envolventes da televisão brasileira, mantendo os espectadores ligados em cada revelação e reviravolta.

Fonte: André Romano

Que horas começa?

Domingo, 03/03/2024

04:40 Corujão II – A Era do Gelo

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:45 Magnum P.I

13:40 Temperatura Máxima – Mulher-Maravilha

15:50 The Masked Singer Brasil

17:25 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 24

00:30 Domingo Maior – Parasita

02:25 Cinemaço – Rocky III: O Desafio Supremo

