Clayton Silva do Casa Pia, acerta com o Vasco e valor milionário da compra é revelado

O Vasco está prestes a concluir uma negociação significativa ao desembolsar cerca de três milhões de euros (equivalente a R$ 16,13 milhões na cotação atual) pela compra do atacante Clayton Silva, atualmente no Casa Pia. Essa movimentação ressalta o compromisso do clube em reforçar seu elenco e buscar talentos promissores para fortalecer sua equipe. Com essa aquisição, o Vasco busca aumentar sua competitividade e aspirações nos campeonatos futuros.

News Almirante @NewsAlmirantee

Clayton Silva é o principal destaque do Casa Pia, na Liga Portuguesa.

Nesta temporada o atacante marcou gols contra Sporting, Braga, Boavista e Vitória de Guimarães

Fonte: X News Almirante

Segundo informações de @CLMerlo, o Vasco da Gama está em negociações avançadas para contratar Clayton Silva, um atacante atualmente no Casa Pia, de Portugal. Um acordo verbal foi alcançado para um empréstimo de um ano, com obrigação de compra. No entanto, ainda resta acertar os detalhes do contrato do jogador antes que a transferência seja finalizada. A notícia, inicialmente divulgada por @venecasagrande e @pedrosa, levanta expectativas entre os torcedores do Vasco sobre o possível impacto que Clayton Silva pode ter no time.

De saída do Internacional, o volante Gabriel encontra-se em meio a negociações com o Vasco,

bem como com outros clubes interessados em seus serviços. Sua experiência e habilidade no meio-campo despertaram o interesse de diversas equipes, tornando-o uma peça cobiçada no mercado de transferências. A decisão final sobre seu destino dependerá não apenas das propostas financeiras, mas também do projeto esportivo apresentado por cada clube.

DEFINIDO Vasco x Água Santa

Vasco e Água Santa-SP, em São Januário, será na próxima quinta-feira (7), às 20h.

A partida da 2ª fase da Copa do Brasil terá transmissão do @sportv e @canalpremiere.

Rafael Klein, árbitro FIFA que apitou a zebra do Cruzeiro, apitará o confronto.

Piton vendido?

Dentro das muralhas de São Januário, fervilha a especulação sobre o futuro de Piton, com muitos crendo que sua jornada rumo ao futebol europeu está próxima. Com seu talento em evidência, o clube carioca vislumbra oportunidades de lucro consideráveis através da transferência do jogador. A presença de olheiros europeus e sondagens recebidas indicam um interesse crescente no atleta, alimentando as expectativas tanto da torcida quanto da diretoria vascaína.

Enquanto o sol se põe sobre o emblemático estádio, o Vasco da Gama pondera os potenciais benefícios financeiros que acompanharão a partida iminente de Piton para o cenário europeu. Consciente do valor que o jogador agrega ao time, a equipe de gestão do clube se prepara para negociar cuidadosamente, buscando maximizar os retornos e assegurar o sucesso futuro tanto para o atleta quanto para a instituição vascaína.

Rojas no Vasco

O meia Matías Rojas encerrou seu vínculo com o Corinthians após enfrentar dificuldades financeiras no clube paulista. A decisão de deixar a equipe surgiu devido à falta de pagamento de uma dívida, levando o jogador paraguaio a buscar novas oportunidades para sua carreira. Com sua saída iminente, o Vasco da Gama surge como um possível destino para Rojas, com o clube carioca considerando a contratação do jogador, que já foi avaliado pelo scout 777, mostrando interesse em reforçar seu elenco com talentos experientes como o do meio-campista.

O meia Matías Rojas não é mais jogador do Corinthians. O jogador paraguaio está deixando o clube paulista porque não recebeu o pagamento da dívida. Aceitariam aqui? pic.twitter.com/0WsYnmLPT6 — O Almirante (@oalmirante_) February 29, 2024

Vargas no Vasco…

Nenhuma proposta pelo Eduardo Vargas chegou para nós até nesse momento. Certamente se chegar alguma proposta nós vamos analisar. Se a gente achar que é bom para o Galo e para o atleta, nós vamos fazer negócio.”

🎙️ Sérgio Coelho, ao @geglobo.

André Silva

O presidente do Vitória de Guimarães demonstra hesitação em relação à proposta do São Paulo por André Silva, conforme reportado por @diogodantas. Enquanto o clube brasileiro expressa interesse em parcelar o valor da transferência, o dirigente português prefere receber o montante integral de uma só vez. Essa diferença de abordagem financeira pode dificultar as negociações entre as partes, já que ambas mantêm posições firmes em suas preferências.

Enquanto isso, o Vasco permanece como um concorrente ativo na corrida pelo atacante. Com a persistência do clube carioca na disputa, a situação pode se tornar mais complexa para o Vitória de Guimarães, que pode ter que considerar outras propostas além da do São Paulo. A presença do Vasco mantém a incerteza sobre o desfecho da transferência de André Silva, adicionando mais elementos ao cenário de negociação em curso.

Flamengo Considera Vender Gabigol: Uma Análise da Situação Atual

De acordo com informações recentes divulgadas pelo jornal [@OGlobo_Esportes](https://twitter.com/OGlobo_Esportes), o Flamengo está enfrentando uma situação delicada envolvendo o futuro do atacante Gabigol. Segundo relatos, o clube já estaria considerando a possibilidade de negociar o jogador, que estaria enfrentando um período de incertezas dentro da equipe.

Membros da diretoria, alinhados com o presidente Rodolfo Landim, estariam inclinados a buscar lucro com a venda de Gabigol até meados deste ano. Essa decisão surge em meio a um impasse nas negociações de renovação contratual, que estariam paralisadas devido às exigências financeiras consideradas elevadas por parte do jogador.

Gabigol teria solicitado um montante de R$ 54 milhões entre aumento salarial e bonificações, o que teria dificultado o avanço das conversas. Além disso, a postura do atleta quando não está atuando como titular, especialmente em favor de Pedro, tem sido interpretada pelo clube como um sinal de que sua permanência sem a garantia de ser protagonista pode gerar problemas no ambiente da equipe.

Apesar disso, o departamento de futebol, liderado pelo vice-presidente Marcos Braz, estaria adotando uma postura de conciliação, buscando alternativas para resolver a situação e renovar o contrato de Gabigol. No entanto, a pressão para que o clube se posicione de forma definitiva em relação ao futuro do jogador está aumentando, com o Corinthians demonstrando interesse e aguardando uma resposta do Flamengo para apresentar uma nova proposta.

Diante desse cenário, fica evidente a complexidade da situação enfrentada pelo Flamengo em relação a Gabigol. A decisão de vendê-lo ou mantê-lo exigirá uma análise cuidadosa dos aspectos esportivos e financeiros envolvidos, considerando não apenas o impacto imediato, mas também as consequências a longo prazo para o clube. O desfecho dessa história certamente será acompanhado de perto pelos torcedores e pelos observadores do futebol brasileiro.

Pilhado x Mauro Cezar

A disputa entre Pilhado e Mauro Cézar parece ter atingido um nível de infantilidade sem precedentes na história do jornalismo esportivo brasileiro. O desentendimento aparentemente surgiu por causa de um apelido, com Pilhado chamando Mauro Cézar de “Maurinho”. Essa escalada de hostilidade revela uma falta de maturidade profissional e respeito mútuo, distraindo da qualidade e seriedade que se espera do jornalismo esportivo.

DO NADA Pilhado x Mauro Cezar ao vivo Depois, os dois se acertaram e pediram desculpas um ao outro

pic.twitter.com/WDkaVha0VH — Sala12 (@OficialSala12) February 28, 2024

De acordo com a fonte mencionada (@pedrosa), parece que o Vasco não estará fazendo uma proposta de 4 milhões de euros pelo Breno Lopes. Essa informação sugere que o clube não tem planos imediatos de investir tal quantia no jogador, seja por questões financeiras ou estratégicas.