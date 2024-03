Secretaria de Saúde de João Pessoa recepciona aprovados nos programas de residências

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) realizou, nesta sexta-feira (1°), um evento para recepcionar os aprovados nos programas de Residência Médica e Multiprofissional que atuarão nos serviços da rede municipal. A aula magna aconteceu no auditório do Conselho Regional de Medicina (CRM-PB) e contou com a participação dos 83 aprovados nos processos seletivos.

O secretário de Saúde, Luis Ferreira, esteve presente na solenidade e ressaltou a importância da união entre educação e saúde. “Hoje é um dia muito especial. Estamos recebendo os novos residentes médicos e multiprofissionais para suas formações e especializações dentro da Rede Municipal de Saúde. Estamos formando novos profissionais para ter uma mão de obra qualificada e, principalmente, humanizada. É a lógica de ter a educação dentro da saúde, formar profissionais capacitados, que conheçam a rede e tenham o que é principal no serviço público, a empatia pelos nossos usuários”, afirmou.

A aula magna teve como tema ‘Interprofissionalidade e integração de programas de residências: importância para o fortalecimento da rede de saúde municipal’. Dentro da programação, foram realizadas palestras com a médica Shirlane Frutuoso, supervisora do programa de residência em coloproctologia da SMS; e com o professor de medicina Eduardo Simon. Já a apresentação da rede municipal de saúde foi feita pela diretora de Atenção à Saúde, Alline Grisi.

Um dos residentes é Amanda Mariano, psicóloga, aprovada no programa de residência multiprofissional. “A residência sempre foi um sonho, uma oportunidade de trabalhar e estudar também exercendo o curso que escolhi. Estou bem animada com a possibilidade de atuar numa área tão importante que é a saúde da família e comunidade”, conta.

Para a médica Hellen Nóbrega, atuar na atenção básica foi o caminho escolhido já ao fim da graduação. “Fiquei muito feliz com o resultado e espero muito aprendizado e poder amadurecer profissionalmente, tendo a residência como uma ponte para isso. Trabalhar em saúde da família sempre me despertou interesse e espero poder dar o meu melhor, pois é o que a população merece, nosso cuidado e nossa melhor assistência”, frisou.

Dos 83 aprovados, 37 compõem o programa de Residência Multiprofissional, que ofertou vagas nas áreas de enfermagem (9), farmácia (4), fisioterapia (4), fonoaudiologia (3), medicina veterinária (3), nutrição (4), odontologia (4), psicologia (4) e terapia ocupacional (3). As demais vagas preenchidas são do programa de Residência Médica, que terá residentes atuando em anestesiologia (2), clínica médica (6), cirurgia geral (5), coloproctologia (2), ginecologia e obstetrícia (4), medicina de família e comunidade (20), neonatologia (3), ortopedia e traumatologia (3).

A partir da próxima segunda-feira (4), os residentes já serão recepcionados nos serviços que atuarão e, ao decorrer da semana, iniciarão suas atividades.

Rede Escola – As Residências Médica e Multiprofissional, assim como estágios, pesquisas e visitas técnicas na Rede Municipal de Saúde são coordenadas pela Gerência da Educação na Saúde (GES) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do projeto Rede Escola. A iniciativa estabelece parcerias na construção e efetivação da aprendizagem pelo trabalho na rede de serviços, favorecendo a melhoria da qualidade e humanização do atendimento prestado à população.