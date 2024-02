Segunda chamada do Prouni 2024 é adiada; veja datas

A publicação da segunda chamada do Prouni 2024 foi adiada para a próxima sexta-feira (1º). Com essa mudança, todo o cronograma foi alterado. Vejas as datas:

Resultado da segunda chamada do Prouni: 1º de março

Comprovação de informações da segunda chamada do Prouni: 1º a 12 de março

Inscrições na lista de espera da segunda chamada do Prouni: 18 e 19 de março

Resultado da lista de espera da segunda chamada do Prouni: 22 de março

Os candidatos podem conferir se foram aprovados na segunda chamada do Prouni no Portal de Acesso Único, em https://acessounico.mec.gov.br/sisu. O login no sistema deve ser feito por meio do gov.br, com CPF e senha.

Antes, a previsão é que a segunda chamada do Prouni 2024 fosse divulgada no dia 27 de fevereiro.

Já a primeira chamada foi divulgada no dia 6 deste mês.

Por meio do Programa Universidade para Todos, o Governo Federal oferece bolsas de estudos integrais e parciais (de 50%) em universidades da rede particular.

Como vai funcionar: das inscrições ao resultado da segunda chamada do Prouni 2024

O primeiro passo é indicar até duas opções de curso e apontar e universidade e turno em que quer estudar. Elas devem ficar organizadas por ordem de preferência.

Depois, é necessário apontar se quer vai concorrer na modalidade de ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.

Por último, é preciso monitorar todos os dias a nota de corte para os cursos que escolheu.

O sistema da seleção vai reconhecer como válida a última opção marcada no Portal de Acesso Único.

Quem ficar dentro da nota de corte até o fim das inscrições ficará com o status de “pré-selecionado”. Isso significa que a vaga está reservada, mas o candidato ainda precisa comprovar as informações que deu na inscrição. E caso uma turma não seja formada, o estudante perderá a vaga.

Inscrições no Prouni 2024: veja quem pode se inscrever

As inscrições no Prouni 2024 devem atender a alguns critérios. Pode concorrer a uma vaga no ensino superior o estudante que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2022 ou 2023. Além disso, deve ter alcançado média mínima de 450 pontos em toda prova e nota maior que zero na redação.

O candidato também deve se encaixar em pelo menos um dos critério abaixo:

Ter feito o ensino médio completo em escola da rede pública;

Ter feito o ensino médio completo em escola particular como bolsista integral;

Ter feito parte do ensino médio em escola da rede pública e outra em escola particular, sendo bolsista integral;

Ter feito parte do ensino médio em escola da rede pública e outra parte em escola particular, sendo parcial ou sem ser bolsista;

Ter feito o ensino médio completo em escola particular com bolsa parcial ou sem ser bolsista;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino (mas apenas para os cursos de licenciatura e pedagogia).

Critérios de renda para o Prouni 2024, de acordo com o edital

Só pode concorrer a uma vaga como bolsista integral o estudante que tenha renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, que dá o valor de R$ 2.118 por pessoa.

Já para as bolsas parciais, podem concorrer candidatos com renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos, que dá o valor de R$ 4.236 por pessoa.

