Prefeitura promove ações preventivas com vacinação contra Covid-19, dengue e atualização da caderneta

O cartão de vacinação é o documento onde fica registrado as vacinas de rotina e de campanha já administradas pelo cidadão. O documento auxilia no controle, permitindo que os profissionais de saúde avaliem o nível de imunização da população. Por isso a importância de mantê-lo atualizado. Foi dessa forma que o Brasil já conseguiu erradicar doenças como a sarampo e a poliomielite por meio de um eficiente monitoramento, acompanhamento e assistência contínua de prevenção.

Em João Pessoa, o esforço é mantido com a atuação dos diversos profissionais de saúde distribuídos em toda rede de assistência, fazendo o alerta principalmente sobre a atualização da caderneta de vacinação, tanto para as vacinas que fazem parte da rotina, como com as doses de campanhas para todos os públicos: crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Para garantir esse cuidado, nesta sexta-feira (1º), os profissionais de saúde promoverão ações com vacinação para todos os públicos nas unidades de saúde da família, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, além do Centro Municipal de Imunização e das Policlínicas Municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

A Prefeitura de João Pessoa dispõe também de três pontos fixos localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, funcionando das 12h às 20h. Todos com a administração de todas as vacinas, que fazem parte do calendário de rotina e das campanhas ativas, facilitando a vida do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário comercial.

Contra Covid-19 – A vacina que protege contra Covid-19, passou a ser incorporada ao Calendário Vacinal de rotina da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. O objetivo principal da vacinação é reduzir casos graves e óbitos pela covid-19. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação.

Contra a dengue – A proteção contra a dengue tem o esquema de vacinação com a recomendação de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

A vacina contra Covid-19 pode ser administrada simultaneamente com qualquer outra que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. Já a vacina que protege contra a Dengue pode coadministrada simultaneamente com os imunizantes inativados do Calendário Nacional de Vacinação do adolescente, exceto as vacinas vivas e atenuadas, que precisam ser administradas com o intervalo de 30 dias. Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Dengue) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Dados Epidemiológicos – De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil chegou à marca de 973.347 casos prováveis de dengue e 195 mortes pela doença desde janeiro deste ano. Outras 672 mortes estão sendo investigadas. Ainda de acordo com a pasta, neste mesmo período em 2023 o país tinha um total de 128.842 casos de dengue.

Já em João Pessoa, de acordo com o monitoramento e acompanhamento da Vigilância Epidemiológica, em 2023 foram 4.659 casos notificados de dengue e 4.154 confirmados de infecção pela doença. Nos dois primeiros meses de 2024 esse número representa 1.070 de casos notificados e 358 confirmados.

Documentação – Para ter acesso à vacina das campanhas ativas e do calendário de rotina o usuário deve apresentar um documento oficial, Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação ou o Cartão de Vacina.

Locais de vacinação nesta sexta-feira (1º):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)