Caravana do Cuidar inicia calendário 2024 na Comunidade Aratu, em Mangabeira VIII

A Caravana do Cuidar retoma, nesta sexta-feira (01), a missão de rodar pelos bairros da Capital levando os serviços de assistência social, saúde, empregabilidade e direito do consumidor para perto da população. Todos os serviços são ofertados de forma gratuita pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).

O projeto itinerante da Caravana do Cuidar já realizou atendimentos em 39, dos 59 bairros do Município, e abre o calendário de 2024 na comunidade do Aratu, no bairro Mangabeira VIII. A estrutura será montada na Avenida Brasil, próximo à sede do Projeto Todos pelo Aratu.

Assim como nos anos anteriores, o projeto segue ofertando os serviços de assistência social, em que os moradores terão acesso ao CadÚnico, porta de entrada para os benefícios sociais, como o Bolsa Família; atendimento do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da região; e do Programa Criança Feliz, voltado para gestantes e/ou crianças de até seis anos.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) serão ofertados os serviços de vacinação, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, atendimento médico, com encaminhamento para exames, atendimentos de auriculoterapia e atendimento odontológico.

Além dos atendimentos do Programa Acessuas Trabalho, que disponibiliza cursos profissionalizantes e encaminhamentos pelo programa Jovem Aprendiz. E as parcerias com o Sine-JP e o serviço itinerante do Procon-JP.

Nesta edição, a Caravana também ganha o reforço da equipe do Centro de Zoonoses, para conscientizar a comunidade em relação aos cuidados e prevenção da dengue. Além do Castramóvel, realizando o cadastro dos moradores que precisam realizar a castração de cães e/ou gatos.