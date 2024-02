Cícero Lucena convoca para vacinação e ressalta atuação conjunta da Prefeitura e Governo do Estado para conter a dengue na Capital

De casa em casa, levando informação e orientação, a Prefeitura de João Pessoa está realizando uma grande mobilização de combate a proliferação do Aedes aegypti, neste sábado (24), em diversos bairros da Capital. O prefeito Cícero Lucena abriu a campanha, na Ilha do Bispo, ressaltando que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está disponibilizando todos os seus agentes de saúde e de endemias, destacando a parceria com o Governo do Estado nesse enfrentamento e ainda fez um chamamento para a vacinação contra a dengue, que também está sendo ofertada na rede municipal para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

“Já que nós temos a oportunidade da ciência ter descoberto a vacina contra a dengue, nós estamos aqui, nesse trabalho e no compromisso de fazer tudo de forma preventiva. Aqui, criando a consciência, justamente dos principais bairros que têm mais casos de dengue. Hoje, já estamos com mais de 600 casos, mas graças a Deus, sem internação. Com orientação, nós queremos evitar que esse número possa aumentar”, afirmou o prefeito na Unidade de Saúda da Família da Ilha do Bispo.

“Esse esforço de conscientização, cada um fazer a sua parte, a parceria com o Governo do Estado, vai nos proporcionar, sem dúvida nenhuma, a chance de manter essa situação sob controle. Vamos vacinar, com eficiência, com rapidez, toda vacina que for disponibilizada para a cidade de João Pessoa”, concluiu o gestor.

A diretora de Atenção à Saúde do Município, Aline Grisi, disse que a Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado estão atuando juntos, num trabalho que foi planejado, para evitar que a Capital tenha uma ampliação no número de casos. Ela ainda reforçou que a campanha está sendo intensificada nos bairros com maior incidência – Mangabeira, Ilha do Bispo, Colinas do Sul, Penha e o Timbó (Bancários).

“A gente teve reunião com a Secretaria do Estado para fazer esse combate ao mosquito da dengue, enquanto a nossa cidade ainda está com baixo índice. Hoje temos 690 casos na cidade, mediante a grande população, graças a Deus, ainda é considerado baixo. Então, resolveu se fazer esse Dia D, além de vacinar as crianças de 10 a 14 anos, que as mães precisam trazer. A gente também já está fazendo mais capacitação nos núcleos epidemiológicos de hospitais, tanto público quanto particular, assim como as UPAs. Hoje a gente não tem nenhum paciente interno na UPA, nem no hospital. Então, por isso, que a gente tem que correr para fazer essa mobilização e essa prevenção”, explicou.

Combate à dengue – Ainda, juntamente com a ação de vacinação, a Prefeitura de João Pessoa realiza neste sábado o ‘Dia D de combate à dengue’ em diversos bairros. Os agentes de endemias farão busca ativa para monitorar espaços públicos e privados, com orientação da população, identificação e eliminação de possíveis criadouros e impedir o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti.

Participam dessa ação de monitoramento e combate aos focos de dengue as seguintes unidades de saúde da família: Verde e Vida, Colinas do Sul, Mangabeira Integrada, Ilha do Bispo e Penha.

A dona de casa Ana Maria das Dores recebeu orientação sobre os cuidados para se prevenir contra o mosquito da dengue. Das equipes de saúde e endemias, ela recebeu material informativo e disse ter consciência que esse enfrentamento tem que ter a participação de todos. “Muito importante, até porque tem gente que não sabe que um simples gesto pode prevenir uma família inteira. Espero que todos tomem consciência, assim como a gente vai ter aqui na minha casa”, garantiu.

Vacina contra a dengue – A vacina que protege contra a dengue é destinada a crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. O imunizante tetravalente é produzido a partir do vírus vivo atenuado, desenvolvido de forma segura e eficaz para promover a proteção contra os quatro soro tipos virais da dengue (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4).

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema com a vacina atenuada. Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Todos os serviços – Além do enfrentamento à dengue, com vacinação de crianças de 10 a 14 anos, a Prefeitura de João Pessoa aproveita esse Dia D de mobilização para garantir uma assistência preventiva em vários tipos de imunização, nas cinco Unidades de Saúde da Família de cada Distrito Sanitário, totalizando 20 USFs, o Centro Municipal de Imunização – na Torre.

A oferta inclui os seguintes imunizantes: Hepatite B, Hepatite A, Pentavalente, DTP, VIP, VOP, Meningocócica C, Pneumocócica 10, Rotavírus, Tríplice viral, Febre Amarela e Varicela para as crianças. Já para os adolescentes, dT, Hepatite B, Tríplice Viral, HPV e Meningocócica conjugada ACWY; e para os adultos, dT, Hepatite B e Tríplice viral e a Pneumocócica 23 para idosos acamados restritos ao leito.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra a dengue e demais do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Locais para vacinação em João Pessoa na tarde deste sábado – ‘Dia D’ (24):

Home Center Ferreira Costa (BR-230)

Horário: 12h às 21h

Shopping Sul (Rua Bancário Sérgio Guerra, 900 – Bancários)

Horário: 12h às 21h

Shopping Tambiá (Rua Deputado Odon Bezerra, 184)

Horário: 12h às 20h