Capital registra 165,4 mm de chuvas, mas ações do Sistema de Defesa Civil asseguram período sem ocorrências graves 

Desde o dia 1º de fevereiro, João Pessoa registrou 165,4 milímetro (mm) de chuvas. Isto representa mais de 139,02% da precipitação registrada no mesmo período de 2023, que foi de 69,2 mm, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), coletados pela plataforma convencional A320, instalada na BR-230.

Apesar do volume registrado, não houveram ocorrências graves relacionadas às chuvas na cidade. Isto se deve ao trabalho preventivo realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através do Sistema de Defesa Civil, como a limpeza e desassoreamento dos rios, limpeza e desobstrução das galerias e outras ações que contribuem para a minimização dos transtornos.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, a precipitação registrada nesse mês é significativa, apesar de estarmos no Verão. Mas as ações desenvolvidas pela Prefeitura têm garantido segurança aos moradores das áreas de risco, por isso a Capital está há 1.149 dias sem mortes devido a acidentes naturais.

“João Pessoa tem ofertado demonstrações de grande capacidade de superação e preparo para alcançar o seu milhão de habitantes. Não vimos a sequência dos sérios transtornos do passado com centenas de pontos de alagamento, transbordamento de rios, movimentos de massa, desalojamento, realocamento e abrigamento de famílias. A cidade, sem sombra de dúvidas, está cada vez melhor”, afirmou o coordenador da Defesa Civil.

Kelson Chaves ressaltou ainda que a Defesa Civil não é protagonista solo desses bons resultados. “Esforços somados, bons parceiros de Sistema e compromisso com a cidade e com as pessoas, de fato são os ingredientes mais significativos à obtenção dessas conquistas. Trabalho feito a várias mãos e o tempo todo”, destacou.

Alerta – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso meteorológico nesta sexta-feira (23) com previsão de chuvas de 20 mm a 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Como acionar a Defesa Civil – A Compdec/JP está presente em todas as ações de proteção e assistência às comunidades e em caso de ocorrência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 98831-6885 (WhatsApp) ou pelo telefone 199, que está em fase experimental, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore. O serviço funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.