Nilvan anuncia pré-candidatura a prefeito de Santa Rita e adia anúncio do partido com ‘flerte’ a João

O comunicador Nilvan Ferreira oficializou, na manhã desta quinta-feira (22), a sua pré-candidatura a prefeito de Santa Rita. A decisão sobre o partido pelo qual vai enfrentar a disputa, no entanto, ficou para amanhã. A tendência é que ele se filie ao Republicanos, mas admitiu que não quer perder nenhum dos apoios que foram oferecidos a ele no processo de escolha.

O pré-candidato espera que a definição do seu destino ocorra de forma consensual, sem prejudicar compromissos firmados agora e quando chegar 2026. Na lista de possíveis apoio ao confronto com o nome indicado pelo prefeito Emerson Panta, além do Republicanos de Hugo Motta, estão o União Brasil do senador Efraim Filho (União), Podemos do deputado Romero Rodrigues e o MDB do senador Veneziano.

Estou construindo talvez a maior aliança que um político de Santa Rita já teve. Vou ter no meu palanque o apoio do deputado Hugo Motta do Republicanos, partido que temos entendimento forte para filiação partidária, vou ter no meu palanque o apoio importante do senador Efraim Filho, do União Brasil, do deputado federal Romero Rodrigues, que lidera o Podemos, do senador Veneziano Vital do Rêgo [presidente do MDB], com quem tive grandes embates na disputa em 2022″, declarou.

Nilvan disse que a assinatura da ficha de filiação deve acontecer no prazo de 10 dias, com a presença das lideranças. “Devo concluir a costura para minha filiação nas próximas horas. Há um caminho para o Republicanos, ou o União Brasil. Devo, de hoje para amanhã, fazer os últimos acertos. Tanto com Hugo Motta ou Efraim Filho, para que a gente possa fazer nos próximos dias um grande evento de filiação, onde vão estar todas as grande lideranças políticas, dando o pontapé inicial na nossa caminha”, explicou.

Relação com o governador

O discurso de Nilvan, na condição de pré-candidato a prefeito, é também conciliador em relação ao governador João Azevêdo (PSB), de quem foi opositor em eleições passadas. João é aliado do Republicanos, mas essa semana fez um gesto que não deve oferecer obstáculo à filiação do conservador ao partido.

Hoje, Nilvan devolveu o gesto, tratando João Azevêdo como parceiro. “Eu vou bater na porta de João Azevedo, agradeço demais as palavras que ele disse essa semana, são recíprocas e eu tenho os embates que eu tive com o João na campanha de governador, pra mim ficaram em 2022”, disse.

Ainda segundo o comunicador, o objetivo é união para vencer o nome a ser indicado pelo atual prefeito Emerson Panta (PP). “Eu tenho a responsabilidade de fazer a melhor gestão que Santa Rita já viu e eu só faço isso se eu tiver parceiros importantes, eu acho que o governador é um parceiro, o governo federal é um parceiro e eu não vou para lugar nenhum se não tiver o apoio dessas estruturas para gestão”, afirmou.

“PL é página virada”

O comunicador também comentou sobre a relação com o PL e também com o presidente Jair Bolsonaro, que ontem em uma entrevista à CBN, ao ser questionado sobre o contexto político da Paraíba demonstrou desconhecer e não considerar Nilvan ao chamá-lo de ‘Gilvan’.

De forma pragmática, Nilvan disse que mantém o carinho e o respeito por Bolsonaro e que seria leviano se renegasse o ex-presidente, mas afirmou que o “PL é página virada”.

O PL, seu quase ex-partido, apoia a gestão do prefeito Emerson Panta na cidade e deve mantê-la nas eleições 2024. Curiosamente, o partido também aderiu ao governador João Azevêdo no ano passado.