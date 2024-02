Há 100 anos, pegadas dos dinossauros de Sousa foram registradas pela primeira vez em um livro

A cidade de Sousa, no Sertão paraibano, abriga o maior conjunto de pegadas de dinossauros provenientes da fase inicial do período Cretáceo da América Latina, descobertas por acaso por um fazendeiro da região, mas registradas pela primeira vez, com ilustrações, em um livro publicado há 100 anos por um engenheiro do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

O Monumento Nacional do Vale dos Dinossauros, que além de Sousa, também compreende uma área de mais de 1,7 mil km² em outras cidades da bacia do Rio do Peixe, foi inaugurado em 1999 e se tornou uma unidade de conservação em 2002. Porém, foi em 1924 que o engenheiro de minas Luciano Jacques de Moraes (1896-1968) publicou seus desenhos sobre as pegadas que ele atribuiu a dinossauros, no livro “Serras e Montanhas do Nordeste”.