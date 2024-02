Funjope divulga resultado de edital para seleção de elenco e montagem da Paixão de Cristo

23/02/2024 |

20:30 |

6

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta sexta-feira (23), o resultado da análise de documentos, após recurso, do edital para seleção de elenco e montagem da Paixão de Cristo 2024. O resultado está no Portal da Transparência, no link.

A fase de audições acontece nos dias 26 e 27, quando há a seleção de atores, atrizes e figurantes para composição do elenco do espetáculo promovido pela Prefeitura de João Pessoa no Adro do Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico. Este ano, os cachês variam entre R$3 mil e R$8 mil, e os ensaios acontecem no mês de março.

Com este edital, a Funjope garante o planejamento para a realização da Paixão de Cristo, um espetáculo que acontece há três anos no Adro do Centro Cultural São Francisco, com uma plateia em torno de 10 mil pessoas por apresentação. Ao todo, participam cerca de 55 atores e atrizes, mais a parte técnica, além de profissionais da música e da dança.

Mais informações sobre o edital poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3213-4406 ou e-mail [email protected].