Cícero Lucena entrega certificado para 87 empreendedores da Capital, com investimento de R$ 682 mil

O prefeito Cícero Lucena entregou, nesta terça-feira (20), Certificados de Empreendedor Municipal (CEM) aos 87 contemplados pelo primeiro edital do programa Eu Posso em 2024, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Trabalho (Sedest). Ao todo, foi repassado o montante de R$ 682.700,00 em microcréditos para empreendedores já formalizados como Pessoa Jurídica, bem como para os que ainda atuam como Pessoa Física. A solenidade aconteceu no auditório do Senac, no Centro da cidade.

“Além da oportunidade que a Prefeitura está participando na vida dessas pessoas, também está orientando, estimulando, qualificando, treinando, financiando. É algo que nos deixa muito feliz, uma cidade que quer ter qualidade de vida, que quer ser inclusiva, que quer ser uma cidade que gere oportunidade para todos. Então, esse projeto, sem dúvida nenhuma, é coroado com esses objetivos e com a felicidade de se alimentar com a alegria dessas pessoas e pedir a Deus para que todos tenham sucesso”, afirmou o prefeito.

O edital ofereceu a possibilidade de teto de R$ 15 mil para os proponentes que se inscreveram como Pessoa Jurídica. Nessa categoria, 26 empreendedores chegaram ao final da jornada. O ticket médio entre eles foi de R$ 11,7 mil. Já para Pessoa Física, cujo valor poderia chegar a R$ 8 mil, foram 61 contemplados, com a média de R$ 6,1 mil de crédito. Eles estão à frente de negócios sediados em 38 bairros e comunidades da cidade.

Contemplados – Taciane Evellyn foi uma das mulheres contempladas. Ela possui uma loja virtual de moda praia. Agora, planeja ampliar o negócio, inserindo também acessórios como bolsas, bijuterias e semijoias. “Vou abrir um ponto físico no Grotão. Por isso, o crédito do Eu Posso será investido, principalmente, em estrutura, na montagem do espaço. Mas também pretendo comprar mercadorias. Estou empolgada demais”, contou.

Já Rinaldo Gomes, que se inscreveu como Pessoa Jurídica, possui uma empresa de consultoria organizacional há quatro anos. Para ele, o maior desafio de seu negócio é o capital de giro. “Com o crédito do Eu Posso, as coisas vão ficar mais confortáveis. Como o fomento chega ainda nesse início de ano, dá para a gente refazer o planejamento estratégico, vislumbrando ampliar as ações, sejam de marketing ou operacionais. É um dinheiro que está vindo em boa hora”, disse.

Para o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, João Bosco Ferraz, a entrega dos certificados desta terça-feira representa o encerramento de um ciclo importante. “Esses empresários passaram pelos cursos, pelas visitas, pelo plano de negócios. Com toda preparação que receberam, estão prontos para aplicar o crédito de forma útil, para que seus negócios prosperem e os empreendimentos tenham vida longa”, falou.

Fomento – Com o presente edital, o Eu Posso alcançou a marca de 2.139 empreendedores atendidos pelo programa, sendo 1.323 mulheres e 816 homens. Ao todo, foi repassado a eles o montante de R$ 11.230.400,00, valor que contribuiu para o fomento do negócio de 554 proponentes inscritos como Pessoa Jurídica, e de 1.585, como Pessoa Física.