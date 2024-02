Prefeitura de João Pessoa inicia nesta quinta-feira ano letivo para 70 mil alunos

O ano letivo 2024 da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa tem início nesta quinta-feira (15) para cerca de 70 mil alunos do Ensino Fundamental I e II, dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desse total, 13 mil são novos estudantes.

“É com muita alegria que iniciamos mais um ano letivo. Todas as nossas unidades de ensino já estão preparadas para receberem nossos alunos e nossas crianças. Nossos professores, especialistas, readaptados, gestores das escolas e dos CMEIs, enfim, estão todos preparados para mais uma jornada de levar conhecimentos e aprendizados para nosso alunado”, disse a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), América Castro.

A rede municipal conta com 100 escolas e 94 CMEIs. Na atual gestão do prefeito Cícero Lucena, já foram reconstruídas 34 unidades educacionais, que contam com sala Google, espaço Make, biblioteca, brinquedos Lego, além de salas climatizadas.

Kit do aluno – Para esse ano letivo, os alunos irão receber kits com dois cadernos, agenda, caneta hidrográfica, tinta guache, cola colorida, caneta, borracha e cola branca.

Já o fardamento inclui duas camisas, tênis, meias e duas bermudas ( para os meninos) e dois shorts saias (para as meninas). No caso do aluno juvenil e adulto, são calça jeans e duas camisas. O kit ainda inclui mochila, com a nécessaire, uma garrafa e uma toalha.