Planejamento da Emlur garantiu sucesso no serviço de limpeza durante o Carnaval

14/02/2024 |

18:00 |

88

A Autarquia Especial Municipal de limpeza Urbana (Emlur) coletou 160 toneladas de resíduos durante o Carnaval promovido pela Prefeitura de João Pessoa. Desde o dia 1º, com a abertura do evento no Ponto de Cem Réis, a Emlur mobilizou aproximadamente 600 agentes para os serviços de varrição e coleta de resíduos por toda a cidade, começando pelos festejos do Folia de Rua.

Do dia 1º ao dia 9, no pré-Carnaval, foram recolhidas 134 toneladas de material. Já do sábado (10) até esta terça-feira (13), mais 16 toneladas foram coletadas nos dias de festejos do Carnaval Tradição, incluindo a apuração dos resultados.

Um diferencial do plano operacional deste ano foi o incentivo ao descarte seletivo dos resíduos. A Emlur disponibilizou 20 pontos de entrega voluntária (PEVs) na Via Folia e nos bairros por onde passaram os blocos com maior concentração de foliões, no período do pré-Carnaval, e na Avenida Duarte da Silveira, com os desfiles tradicionais. Ao todo, foram coletadas 10 toneladas de material reciclável.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destaca a necessidade de toda a população abraçar a causa, não apenas no Carnaval, mas no dia a dia. “A Emlur faz a coleta seletiva domiciliar e conta com o apoio dos cidadãos em separar os resíduos. Esperamos que nos próximos grandes eventos a adesão seja ainda maior”, frisou.