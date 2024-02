Parque Arruda Câmara estará aberto durante o Carnaval e é opção de passeio

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, é o local perfeito para aqueles que querem descansar nesse período de Carnaval e curtir a natureza com amigos, família ou mesmo sozinho. Durante o período carnavalesco – sábado (10), domingo (11), segunda (12) e terça-feira (13), o parque estará aberto para visitação das 8h às 17h, fechando apenas na Quarta-feira de Cinzas (14).

A Bica se destaca como um destino completo para os amantes da natureza e, principalmente, para as crianças que curtem correr e brincar em espaços abertos. O espaço possui ampla área que incluem trilhas, praças com lanchonetes, espaços destinados a piqueniques, áreas de recreação para brincadeiras e zoológico, com animais silvestres e exóticos.

O passeio permite aos visitantes momentos memoráveis em um ambiente agradável em contato com o verde de árvores centenárias e trilhas que promovem uma oportunidade de observar a biodiversidade presente, proporcionando, também, momentos de aprendizado e contemplação.

Na Quarta-feira de Cinzas (14), o Parque estará fechado, retornando às suas atividades normais na quinta-feira (15).

Localização – O Parque Arruda Câmara fica localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger. O espaço de lazer fica aberto à visitação das 8h às 17h (entrada até 16h). A taxa ambiental de entrada custa R$ 3,00 por pessoa, sendo que crianças com até 7 anos, PCD e idosos não pagam.