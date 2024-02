Olympique de Marseille x Metz ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 23/24, HOJE (09/02)

Marseille vs. Metz: Análise Prévia do Confronto

A Ligue 1 retorna com uma partida emocionante entre Marseille e Metz, marcada para acontecer no Stade Velodrome nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, às 20h, horário do Reino Unido.

Situação Atual das Equipes:

O Marseille atravessa uma fase complicada, com uma sequência de quatro jogos sem vencer. A última derrota por 1 a 0 contra o Lyon deixou os torcedores insatisfeitos, e a equipe busca se recuperar diante do Metz.

Enquanto isso, o Metz enfrenta uma crise, com uma sequência de oito derrotas em todas as competições. O time está lutando para escapar da zona de rebaixamento e precisa urgentemente de uma vitória para melhorar sua situação na tabela.

Análise Tática e de Lesões:

O Marseille tem desfalques importantes, incluindo Chancel Mbemba, que ainda está ausente devido à participação na Copa das Nações Africanas. Além disso, Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia e Jordan Veretout estão lesionados, mas podem retornar para este jogo.

Por outro lado, o Metz recebe de volta seus quatro jogadores que estavam na Copa das Nações Africanas e deve viajar para o confronto com o elenco completo.

Possíveis Escalações:

Marseille: Lopez; Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia, Ounahi; Sarr, Aubameyang, Harit.

Metz: Oukidja; Colin, Traore, Cande, Udol; Jacques, N’Doram, Camara; Asoro, Mikautadze, Lamkel Ze.

Palpite:

Prevemos uma vitória do Marseille por 2 a 0. Apesar dos desafios enfrentados pela equipe, especialmente no meio-campo devido às lesões, eles devem ter vantagem jogando em casa contra um Metz que está em uma fase muito difícil.

O confronto entre Marseille e Metz promete ser tenso, com ambas as equipes precisando desesperadamente dos três pontos por diferentes motivos. Será interessante ver como o Marseille lidará com suas ausências e se o Metz será capaz de surpreender e quebrar sua sequência negativa de resultados.