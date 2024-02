Emlur disponibiliza 200 agentes de limpeza para zeladoria no bloco Muriçocas do Miramar

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) disponibiliza 200 agentes para os serviços de zeladoria no bloco Muriçocas do Miramar, nesta quarta-feira (7). As equipes de trabalho fazem a varrição e coleta dos resíduos, entrando na Via Folia, a partir das 22h. Ao amanhecer, outra equipe faz a lavagem do Busto de Tamandaré, Tambaú, ponto que marca o fim do percurso do bloco. No dia seguinte, um repasse é feito para garantir a limpeza da Avenida Epitácio Pessoa.

Durante todo o período de prévia carnavalesca, a Emlur tem executado o plano operacional de contemplar todos os blocos, dos maiores aos menores, realizando os serviços de limpeza urbana. Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a temática trabalhada neste ano é a sustentabilidade. “Nosso trabalho de educação ambiental é permanente. Aproveitamos o Carnaval para estimular as pessoas a

as garrafinhas e latinhas de bebidas nos pontos de entrega voluntária, coletores que chamamos de PEVs e têm grande capacidade de armazenamento de resíduos recicláveis”, explica Ricardo Veloso.

A Emlur instalou na Via Folia 12 PEVs para o descarte de plástico, metal, vidro e papel. Em outros pontos da cidade, outros oito equipamentos foram disponibilizados, totalizando 20, durante o Carnaval.

Bloco da Limpeza – Os agentes de limpeza entram na Via Folia ao som do grupo de percussão da Emlur, Baticumlata, que apresenta um repertório de músicas populares, levando alegria à população e aos colaboradores da Autarquia.

Mais zeladoria – Outras ações de zeladoria – roçagem, capinação e pintura de meio-fio – são realizadas nos bairros do Castelo Branco, José Américo, Cristo Redentor, Oitizeiro e Penha, nesta quarta-feira (7).

O recolhimento de resíduos diversificados – materiais misturados com terra, restos de capim, resíduos da construção civil, móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – ocorre nos bairros de Valentina Figueiredo, Muçumagro, Paratibe, Mangabeira, José Américo, João Paulo II, Cruz das Armas, Bancários, Cuiá, Novo Geisel, Rangel e Cristo Redentor.

A programação da coleta de resíduos de poda de árvores contempla os bairros de Jaguaribe, Planalto da Boa Esperança, Ernesto Geisel, Cuiá, Alto do Mateus, Mangabeira, Cidade dos Funcionários, Valentina Figueiredo, Muçumagro e Paratibe.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213-4237 e 3213-4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10