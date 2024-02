Paraibano desafia altitude de quase 7 mil metros e escala o pico do Monte Aconcágua

Um paraibano viveu recentemente um desafio daqueles para lá de radical no Chile. O empresário Alberto Neto escalou o pico do Monte Aconcágua, a montanha mais alta fora da Ásia, com 6.961 metros de altitude em uma expedição de cerca de um mês de duração.

Paraibano alcançou o topo do Monte Aconcágua

A preparação física de Neto para encarar a “Sentinela de Pedra”, como é conhecida montanha, foi intensa, principalmente nos últimos três meses.

Foram corridas diárias de 5 a 12km e treinamentos para fortalecer o corpo contra as adversidades da altitude.

“O principal desafio foi estar bem fisicamente, já que caminhamos de 6 a 8 horas diariamente. Além disso, a altitude foi um desafio crucial, cada pessoa sente de forma diferente. Também tem que estar bem psicologicamente”, destacou.

O desafio já começou, e Neto pode sentir de perto as primeiras adversidades do caminho. Frio, altitude e cansaço.

“É uma montanha muito desafiadora, apesar de não ser tão técnica, mas são vários dias para subir. A expedição pode durar até 20 dias”, disse o empresário.

A expedição

Foram vários aventureiros como Alberto Neto nessa expedição que mirou o topo do Aconcágua. O dia a dia da subida foi marcado por avanços e recuos.

Ao compartilhar sua jornada, como um paraibano a realizar esse feito, Neto espera inspirar outros a buscar desafios semelhantes, trazendo aprendizados da montanha para sua vida pessoal e profissional.

As aventuras do paraibano até chegar ao Monte Aconcágua estão compartilhadas através de seu perfil nas redes sociais.

