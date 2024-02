Bloco Tambiá Folia agita as prévias de Carnaval com shows de Alinne Rosa e Ramon Schnayder

As prévias carnavalescas chegam, neste sábado (03), ao bairro de Tambiá, um dos mais antigos de João Pessoa. E quem garante a festa e a alegria é o bloco Tambiá Folia, com shows gratuitos de Alinne Rosa, Forró Sensação e Ramon Schnayder para celebrar, também, os 25 anos de história do bloco. A concentração é na Praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega, a partir das 18h. A expectativa da direção é reunir cerca de 10 mil pessoas.

O diretor do Tambiá Folia, Sérgio Nóbrega, garante que, além das duas atrações principais, haverá outras apresentações contagiantes com ritmos diferentes para levar diversidade ao público. “Temos, antes, o Forró Sensação. Tem, ainda, as orquestras e as atrações Alinne Rosa e Ramon Schnayder para fazer uma mistura de ritmos, que mostra a diversidade autêntica de Tambiá e faz com que o bloco encante”, pontuou.

O Tambiá Folia surgiu após uma ideia de Sérgio Nóbrega – atual presidente do Folia de Rua – e do irmão Marcos Vinícius, que se inspiraram nas festas do antigo Clube Astrea, localizado no bairro. O bloco foi crescendo, atraindo cada vez mais foliões e hoje, 25 anos depois, integra a programação do Folia de Rua figurando como um dos mais tradicionais das prévias carnavalescas de João Pessoa.

Para Sérgio Nóbrega, uma alegria que se funde com a história da cidade e dos moradores do Tambiá. “A gente ia sempre ao Clube Astrea, que não existe mais, e daí surgiu a ideia do bloco. E hoje em dia é essa alegria vibrante e que todos possam abraçar essa festa que enriquece nossa cidade. E o forte do bloco é o folião, que é o elemento principal. É o coroamento de uma grande festa, com amigos que se reencontram, levando a paz, alegria e beleza que o bloco permite, porque é um bloco para as famílias”, destacou.

Amor pelo Tambiá Folia – Por falar em histórias que se fundem, quem se enquadra totalmente nesse perfil é a professora Solange Monteiro Alves. Ela não só é uma foliã apaixonada pelo Tambiá Folia, como também é uma das pessoas que confecciona o estandarte do bloco. Uma longa história fortalecida pelo passar dos anos.

“A minha história com o bloco começou quando ele passou de uma pequena aglomeração e começou a crescer. Tudo era um pouco acanhado, as famílias foram se agrupando e a cada ano que o bloco ia crescendo, nascia em nós a vontade de ascender mais e mais. Aos poucos, fomos nos organizando e à medida que o bloco crescia, a nossa responsabilidade crescia também”, narrou Solange.

E não é só a responsabilidade que cresce, o orgulho também, como conta a professora foliã. “A cada ano que o bloco vai à rua e a multidão toma conta da Praça Manoel Nóbrega, nos enche de orgulho, pois é a coroação de um ano de trabalho e muita dedicação. O bloco Tambiá Folia é motivo de orgulho para todos os moradores do bairro. É um bloco família, onde com a minha família eu recepciono a sua”, declarou.

Solange Monteiro acrescenta que ajudar a fazer o estandarte é uma maneira de agradecer. “O estandarte é a maneira de externar o amor que temos pelo bloco. Eu e meu irmão Adalberto procuramos sempre dá o melhor de nós para o bloco brilhar ano a ano”, ressaltou.

Outros blocos deste sábado – Além do Tambiá Folia, desfilam neste sábado os blocos Imprensados, Agitada Gang, Flatorre, Doido é Doido, Virgens de Mangabeira, Boi Vermelho, Peruas do Valentina, Eternamente Flamengo, Desmantelados do Cristo, Banho de Cheiro e Bloco dos Atletas.

