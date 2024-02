Carcará do Cariri consegue virada e vence por 3 a 2

O Estádio Amigão recebeu na noite desta quinta-feira um dos melhores jogos do Campeonato Paraibano Unipê 2024 até o momento. O Serra Branca x Pombal, um duelo de Carcarás que foi eletrizante. O time sertanejo abriu uma vantagem de dois gols, marcados por Lucas Sales e Miro; mas o time do Cariri foi aguerrido e buscou a virada, com Rogério, Anderson Paraíba e Marcelo Toscano balançando as redes.

Serra Branca x Pombal eletrizante do início ao fim

Nos minutos iniciais as equipes se estudaram bastante, tentaram chegar ao ataque, mas não criaram chances efetivas de gol. Do meio para o fim o jogo passou a ficar mais movimentado. Aos 38 minutos o Pombal teve cobrança de escanteio pela direita, Lucas Sales subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar para a equipe sertaneja. E assim terminou a etapa inicial de Serra Branca x Pombal.

O segundo tempo começou quente. O Serra Branca buscava o empate, até que aos sete minutos veio o balde de água fria, com um pênalti a favor do time sertanejo, convertido por Miro, ampliando o placar. Depois disso, o Carcará do Cariri não se entregou. As mudanças feitas pelo técnico Ranielle Ribeiro surtiram efeito e o time passou a ofender mais.

Aos 25 minutos Anderson Paraíba aproveitou uma cobrança de falta e diminuiu o placar. Mas o Pombal queria mais e tentava, colocando duas bolas na trave. Já na reta final do jogo, aos 41 minutos, Rogério deixou tudo igual, após jogada pela direita, iniciada por Jadson. Pra quem pensou que não dava tempo para mais nada, se enganou. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Marcelo Toscano recebeu dentro da área e balançou as redes, cravando a virada e dando números finais a Serra Branca x Pombal.

Com a vitória o Serra Branca deu um salto na tabela e assumiu a 3ª colocação, enquanto o Pombal caiu para a 7ª posição. Na próxima rodada o Carcará do Cariri enfrenta o Campinense, no Amigão, e o Carcará do Sertão recebe o São Paulo Crystal, no José Cavalcanti.

