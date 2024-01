granizo e ventania com destruição são registrados

Destruição e granizo foram registrados durante as chuvas no Sertão neste sábado (20). Em Cajazeiras, a chuva forte com ventania danificou um posto de combustíveis e derrubou uma torre de transmissão. Já em Igaracy, no Vale do Piancó, chegou a chover granizo.

Em Cajazeiras, um posto de combustiveis ficou danificado, com algumas partes da estrutura derrubada, e uma torre de transmissão caiu na zona rural. De acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), na cidade choveu 48,5 milímetros nas últimas 24 horas.

Em Igaracy, foi registrada uma chuva de granizo na tarde deste sábado (20). Em vídeo, moradores mostram as pedras de gelo caindo no solo de uma residência. Segundo a Aesa, para este domingo (21), houve uma redução na nebulosidade sobre grande parte da Paraíba. Para o Sertão, a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas pontuais durante a tarde e a noite.