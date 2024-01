Com nova dupla, Andressa projeta desafios da temporada 2024 do vôlei de praia

Andressa deu o pontapé inicial na preparação para a temporada 2024 do vôlei de praia. Agora ao lado de uma nova companheira, a potiguar Thainara. No fim de 2023, a paraibana anunciou o fim de sua dupla com Vitória, com quem estava há quatro temporadas. Em entrevista ao Jornal da Paraíba, a atleta falou sobre o fim dessa parceria, sobre sua nova companheira e também das expectativas para o novo ciclo.

Fim da dupla Andressa e Vitória

A dupla Andressa/Vitória vinha junta desde 2020. Foram quatro temporadas de parceria, que rendeu a participação em várias competições nacionais e internacionais, tendo o título Sul-Americano de 2020 como a maior conquista. Mas, como tudo na vida tem começo, meio e fim, em dezembro do ano passado veio o anúncio da separação, através das redes sociais. Segundo Andressa, tudo funciona como um casamento, e a convivência já não estava tão boa.

“É uma decisão sempre difícil, mudança sempre mais difícil, mas a convivência com a Vitória não estava muito boa. Então, para o vôlei de praia, isso é muito importante. A gente até comenta que é um casamento. Então, por conta disso, a gente decidiu encerrar o time. Mas, quem sabe no futuro a gente não volta, né? Fizemos um balanço desses quatro anos juntas, foram quatro anos de muita evolução… A Vitória chegou aqui muito novinha, sem muita experiência, e está saindo aí uma grande atleta”, disse Andressa.

Nova companheira de quadra

Mas não demorou muito para sua nova companheira ser anunciada. Ao lado de Andressa veremos a potiguar Thainara, que tem 22 anos e foi escolhida a revelação do Circuito Brasileiro de 2022. Andressa explicou como foi essa escolha.

“A ideia de fechar com a Tainara é a mesma ideia que eu tive com a Vitória antes. É ter alguém aqui comigo, com a minha equipe, que é a melhor do mundo, então, trazer ela pra cá, uma menina nova, que tem base, que tem físico… Para lapidar, para jogar circuito mundial e investir, quem sabe, no corrida olímpica no futuro. Foi isso que fizemos em decidir por ela, e creio que ela é muito trabalhadora também, que isso é muito importante, é uma menina muito tranquila, então eu tô muito feliz e animada com a nova parceria”, explicou.

Os desafios da temporada 2024

Thainara chegou em João Pessoa no último fim de semana e, nesta segunda-feira, os treinos da dupla começaram. A competição de estreia será a primeira etapa do Circuito Brasileiro, que acontece entre os dias 21 a 25 de fevereiro, em Campo Grande-MS. Andressa falou que o momento é de buscar o entrosamento da dupla para superar os desafios e alcançar os objetivos.

“Acredito que a gente tem que ir passo a passo. Para a temporada, na verdade, a ideia é estar jogando, rodando bem o Circuito Brasileiro, entre as melhores duplas, estar sempre no top 4, colocando sempre o objetivo, mas também com a consciência de que somos um time novo, estamos em fase de conhecimento, então vai acontecer muita coisa. E para o Circuito Mundial também. Vamos ter pelo menos quatro etapas aqui no Brasil, então nossa meta também é estar participando. Primeiro se conhecer, ver como que a gente vai se dar em quadra, e encarar os desafios que são os maiores nos campeonatos, que é onde acontecem os problemas. Então estou animada, é uma menina novinha, eu sou mais experiente, então vou conseguir dominar bem o time, passar minha experiência, e eu creio que isso é o mais importante, fazer ela evoluir e se transformar numa grande atleta, assim como a Vitória se tornou também”, finalizou.

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba