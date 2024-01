Apresentado pelo Santos, Aderlan afirma ter recebido propostas de clubes da Série A

Novo reforço do Santos para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, o paraibano Aderlan foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira (18). Depois de ter defendido as cores do Bragantino nas últimas cinco temporadas, o paraibano afirmou que recebeu ofertas de clubes da primeira divisão. No entanto, ele comentou que preferiu vestir a camisa do clube da Vila Belmiro por ter “camisa pesada”.

Aderlan diz ter recebido ofertas de clubes da Série A

Tinha mercado na Série A, mas foi uma excelente escolha vir para o Santos. Sabemos o quanto que a camisa pesa, seja aqui na Vila ou fora, é difícil jogar contra o Santos. Quando chegou o contato, não tive dúvidas e avisei que gostaria de ir”, afirmou.

Aderlan assinou vínculo com o Santos até 31 de dezembro de 2024 e rapidamente ganhou o status de titular do plantel do técnico Fábio Carille. Ainda que tenha atuado como terceiro zagueiro no Bragantino, ele deixou claro para a comissão técnica que pode até mesmo jogar mais avançado, como ala.

Mediante ao que o treinador me pedir, fico confortável nas duas funções. No Bragantino joguei de terceiro zagueiro, mas também joguei como ala, mais ofensivo. Fica a critério do treinador”, comentou.

O Santos estreará no Paulistão 2024 no próximo sábado (20), às 18h, diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Para além do pontapé inicial do Peixe na temporada, também marcará a estreia do paraibano no Alvinegro.