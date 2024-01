PSOL João Pessoa define pré-candidato à prefeitura na próxima segunda-feira – Jornal da Paraíba

O Diretório do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de João Pessoa vai definir na próxima segunda-feira (22) quem será o candidato da legenda na disputa pela prefeitura em 2024.

O escolhido está entre os três nomes previamente lançados: Alexandre Soares, Celso Batista e Ulisses Barbosa.

Esse é um passo muito importante para o PSOL. A definição do nosso pré-candidato marca o início da nossa caminhada para a construção de uma João Pessoa mais justa e menos desigual”, afirmou a presidente do partido na capital, Camila Guerra.

Outra data estabelecida foi a do próximo seminário partidário que será realizado no dia 24 de fevereiro, na ocasião será discutido o futuro programa político do partido.

Com informações da Assessoria