Veja maiores e menores notas de corte nas universidades da Paraíba em 2023

Para você conseguir ter uma ideia se a sua nota no Enem é suficiente para ingressar no curso desejado, o Jornal da Paraíba preparou listas com as maiores notas de corte registradas pela Universidade Estadual da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Instituto Federal da Paraíba (IFPB) no semestre 2023.1.

A nota de corte é a menor pontuação exigida para que o candidato fique entre os selecionados e é calculada com base no número de inscritos e de vagas.

Conforme acontece todos os anos, as notas de corte do Sisu 2024 serão divulgadas todos os dias, entre 22 e 55 (mesmo período das inscrições) para que os candidatos as acompanhem e façam os cálculos diariamente.

Maiores notas de corte em ampla concorrência

Medicina – João Pessoa – 869,48 pontos

Odontologia – João Pessoa – 823,99 pontos

Direito – João Pessoa – 787,05 pontos

Biomedicina – João Pessoa – 771,13 pontos

Psicologia – João Pessoa – 758,65 pontos

Menores notas de corte em ampla concorrência

Ecologia – Rio Tinto – 461,93

Química – Areia – 482,9

Agroecologia – Bananeiras – 486,88

Agroindústria – Bananeiras – 495,78

Matemática – Rio Tinto – 497,33

Maiores notas de corte pelo sistema em cotas

Medicina (para alunos de escolas públicas) – em João Pessoa – 780,56 pontos

Medicina (para alunos de escolas públicas com renda familiar de até 1,5 salário por pessoa) – em João Pessoa – 764,94 pontos

Medicina (para candidatos pretos, pardos ou indígenas) – em João Pessoa – 741,1 pontos

Odontologia (para alunos de escolas públicas) – em João Pessoa – 720,26 pontos

Odontologia (para alunos de escolas públicas com renda familiar de até 1,5 salário por pessoa) – em João Pessoa – 705,38 pontos

Menores notas de corte pelo sistema em cotas

Ciências da computação (para candidatos pretos, pardos ou indígenas) – Rio Tinto – 400,36 pontos

Administração (para candidatos pretos, pardos ou indígenas)– Bananeiras – 402,2 pontos

Matemática (para candidatos pretos, pardos ou indígenas)– João Pessoa – 407,76 pontos

Educação física (para candidatos pretos, pardos ou indígenas) – João Pessoa – 413,8 pontos

Letras / Língua portuguesa (para candidatos pretos, pardos ou indígenas) – João Pessoa – 414,58 pontos

Maiores notas de corte em ampla concorrência

Medicina – Cajazeiras – 863,83 pontos

Medicina – Cajazeiras – 828,58 pontos

Ciência da computação – Campina Grande – 766,1 pontos

Odontologia – Patos – 743 pontos

Enfermagem – Campina Grande – 722,44 pontos

Menores notas de corte em ampla concorrência

Física – em Cuité – 412,8 pontos

Agroecologia – em Sumé – 484,72 pontos

Química – em Cuité – 492,22 pontos

Estatística – em Campina Grande – 502,5 pontos

Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos – em Sumé – 504 pontos

Maiores notas de corte em cotas

Medicina (para alunos de escola pública) – em Cajazeiras – 782,06 pontos

Medicina (para alunos de escola pública) – em Campina Grande – 777,24 pontos

Medicina (para alunos de escola pública com renda familiar de até 1,5 salário por pessoa) – em Cajazeiras – 767,32 pontos

Medicina (para alunos de escola pública com renda familiar de até 1,5 salário por pessoa) – em Cajazeiras – 766,96 pontos

Medicina (para candidatos pretos, pardos ou indígenas) – em Campina Grande – 749,62 pontos

Menores notas de corte em cotas

Ciências biológicas (para candidatos pretos, pardos ou indígenas) – Cuité – 404,84 pontos

Física (para candidatos pretos, pardos ou indígenas) – Cuité – 407,56 pontos

Engenharia de alimentos (para candidatos pretos, pardos ou indígenas) – Campina Grande – 417,72 pontos

História (para candidatos pretos, pardos ou indígenas) – Campina Grande – 419,96 pontos

Agroecologia (para alunos de escolas públicas com renda familiar de até 1,5 salário por pessoa) – Sumé – 426,58 pontos

Maiores notas de corte em ampla concorrência

Odontologia – Campina Grande – 800,68 pontos

Ciências da computação – Campina Grande – 788,4 pontos

Direito – Campina Grande – 782,81 pontos

Psicologia – Campina Grande – 758,52 pontos

Odontologia – Araruna – 757,76 pontos

Menores notas de corte em ampla concorrência

Física – em Araruna – 456,32 pontos

Letras Espanhol – em Monteiro – 483,68 pontos

Física – em Patos – 495,11 pontos

Química – Campina Grande – 511,63 pontps

Energias Renováveis – em Catolé do Rocha – 527,52 pontos

Maiores notas de corte em cotas

Odontologia (para alunos de escolas públicas) – em Campina Grande – 712,18 pontos

Ciências da Computação (para alunos de escolas públicas) – em Campina Grande – 707,93 pontos

Direito (para alunos de escolas públicas) – em Campina Grande – 700,28 pontos

Odontologia (para alunos de escolas públicas) – em Araruna – 799,85 pontos

Psicologia (para alunos de escolas públicas) – em Campina Grande – 786,77 pontos

Menores notas de corte em cotas

Arquivologia (para candidatos transexuais, travestis e transgêneros) – João Pessoa – 392,02 pontos

Serviço social (para candidatos com deficiência) – Campina Grande – 414,11 pontos

Química industrial (para candidatos com deficiência)– Campina Grande – 415,97 pontos

Biologia (para candidatos ciganos) – João Pessoa – 424,82 pontos

Letras (para candidatos ciganos) – Catolé do Rocha – 424,88 pontos

Maiores notas de corte em ampla concorrência

Engenharia de computação – Campina Grande – 747,14 pontos

Sistemas para internet – Campina Grande – 742,57 pontos

Medicina veterinária – Sousa – 707,26 pontos

Redes de computadores – João Pessoa – 702,1 pontos

Engenharia civil – Patos – 983,86 pontos

Menores notas de corte em ampla concorrência

Gestão ambiental – em Princesa Isabel – 450,73 pontos

Física – em Campina Grande – 518,27 pontos

Construção de Edifícios – em Monteiro – 530,63 pontos

Agroecologia – em Sousa – 550,39 pontos

Letras/Português – em Picuí – 553,01 pontos

Maiores notas de corte em cotas

Engenharia de Computação (para alunos de escolas públicas) – em Campina Grande – 670,17 pontos

Engenharia de Computação (para alunos de escolas públicas com renda familiar de até 1,5 salário por pessoa) – em Campina Grande – 666,6 pontos

Medicina Veterinária (para alunos de escolas públicas) – em Sousa – 664,39 pontos

Engenharia de Computação (para candidatos com deficiência) – em Campina Grande – 661,83 pontos

Sistemas para internet (para alunos de escolas públicas) – em João Pessoa – 658,33 pontos

