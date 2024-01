onde assistir, horário e informações pelo Paraibano 2024

Abrindo o fim de semana de futebol pelo Campeonato Paraibano Unipê 2024, Pombal x Campinense marcará a estreia das duas equipes no estadual deste ano. O jogo acontecerá a partir das 16h30 do próximo sábado (20) e será disputado no Marizão, em Sousa, onde o Pombal mandou a final da 2ª divisão do Campeonato Paraibano de 2023.

Estreante na elite do futebol paraibano, o Pombal optou por mandar as suas partidas no Marizão, em Sousa, já que o Estádio Pereirão, na cidade homônima ao clube, que não teve seus reparos concluídos em tempo hábil. Dentro de campo, o Carcará do Sertão disputou cinco amistosos de pré-temporada, vencendo dois, perdendo dois e empatando um.

Do outro lado, o Campinense entrará em campo tentando esquecer a temporada conturbada do ano passado. Então bicampeão estadual, a Raposa amargou apenas a 6ª colocação na tabela de classificação, ficando de fora das competições nacionais de 2024. O Paraibano será, inclusive, a única competição no calendário rubro-negro durante toda a temporada.

Transmissão de Pombal x Campinense

Onde assistir: as TVs Cabo Branco e Paraíba transmitirão Pombal x Campinense em rede aberta para o estado da Paraíba;

Dia, hora e local

Dia: 20/01

Hora: 16h30

Local: Estádio Marizão, em Sousa

Dia a dia do Campinense

Pela manhã, o elenco do Campinense realizou um treino específico em uma academia de Campina Grande. À tarde, o grupo realizará um treino tático no Renatão.