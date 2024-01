onde acompanhar, horário e informações pelo Paraibano 2024 – Jornal da Paraíba

Marcando a 1ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024, Botafogo-PB x São Paulo Crystal acontecerá no Estádio Almeidão, a partir das 20h desta quinta-feira (18), e será o segundo jogo disputado no estádio em 48h. A rotina intensa no Gigante do Cristo será por conta de Treze x Serra Branca também ser disputado na praça esportiva da capital paraibana.

Mandante da partida, o Botafogo-PB já teve sua estreia oficial neste ano. O Alvinegro da Estrela Vermelha entrou em campo duas vezes em compromissos oficiais da Pré-Copa do Nordeste. A classificação para a fase de grupos do Nordestão elevou a moral da equipe que chega embalada para a estreia no torneio estadual.

Já o São Paulo Crystal passou por uma inter-temporada complicada. Com o fim da parceria entre o time e a Prefeitura de Cruz do Espírito Santo, o Carcará teve que migrar para a cidade de Alagoa Nova, no Brejo Paraibano. A mudança atrasou o início da pré-temporada do clube, fazendo com que elenco e comissão técnica fossem anunciados bem depois em relação aos concorrentes que estão no Campeonato Paraibano.

Transmissão de Botafogo-PB x São Paulo Crystal

Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x São Paulo Crystal ficarão por conta da CBN. A narração será de Raelson Galdino , os comentários de Expedito Madruga e as reportagens de Max Oliveira e Phillipy Costa ;

pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x São Paulo Crystal ficarão por conta da CBN. A narração será de , os comentários de e as reportagens de e ; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Dia, hora e local

Dia: 18/01;

Hora: 20h;

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Arbitragem

Árbitro principal: Douglas Magno de Melo Pereira(FBF-PB)

Douglas Magno de Melo Pereira(FBF-PB) Assistente 1: Rafael Guedes de Lima (FPF-PB)

Rafael Guedes de Lima (FPF-PB) Assistente 2: Arlindo do Nascimento dos Santos Júnior (FPF-PB)

Arlindo do Nascimento dos Santos Júnior (FPF-PB) Quarto árbitro: Dorgival Júnior Ferreira dos Santos (FPF-PB)

Dia a dia do Botafogo-PB

A equipe teve um período de descanso pela manhã, já que havia entrado em campo na noite do domingo. Entretanto, o elenco já se reapresentou durante a tarde.

O elenco botafoguense terá um período de descanso pela manhã e realizará um treino no CT da Maravilha do Contorno durante à tarde.

O Belo divulgou o preço dos ingressos para o jogo contra o São Paulo Crystal com uma promoção válida somente nesta terça-feira.

