Moradores do Residencial Vista do Verde passam manhã descontraída na Bica

A segunda semana da Colônia de Férias da Habitação, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação Social, levou os moradores do Residencial Vista do Verde para um passeio ao Parque Arruda Câmara (Bica). Crianças, adolescentes e adultos participaram das brincadeiras e ainda a puderam conhecer os animais e aves da fauna brasileira, e várias espécies de plantas e árvores da Mata Atlântica.

“A Colônia de férias foi criada para ocupar o tempo da garotada que esta época do ano fica em casa por causa do recesso escolar, mas nós preparamos uma programação que também atende os adultos que acompanham as crianças e adolescentes”, comentou a secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha. “Nós sabemos que as mães sempre ficam ao lado de seus filhos durante os passeios e como a vida de dona de casa é estressante, nossos técnicos sempre procuram incluí-las nas brincadeiras. Hoje nós visitamos a Bica com os moradores do Vista do Verde, e o próximo passeio vai ser amanhã, vai ser com os moradores do Residencial Vista Alegre”, destacou.

Socorro Gadelha explicou que o passeio na Bica é resultado de uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e a direção do Parque Arruda Câmara, uma vez que o grupo foi incluído no roteiro de visita, feito pelos guias do parque, proporcionando um pouco de conhecimento da flora e da fauna, ver de perto como vivem animais e pássaros selvagens. “A visita a Bica também tem um caráter pedagógico e pode despertar nas pessoas uma consciência ecológica e a sensibilidade para a preservação da Natureza. A bica é um patrimônio de nossa cidade e a gestão do prefeito Cícero Lucena sabe dessa importância e tem trabalhado e feito melhorias no Parque”, ressaltou.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que “a Bica é um lugar único que tem contribuído de forma direta para a excelente qualidade de vida que a cidade de João Pessoa tem, com muito verde e ar puro e a gestão do prefeito Cícero Lucena tem consciência dessa importância e também foi por isso que nós incluímos o passeio como uma das atividades da Colônia de Férias da Habitação”.

Ele lembrou que tá atividade faz parte do Programa Pós Ocupacional da Prefeitura, que acompanha as famílias contempladas com uma moradia do Programa Habitacional do Município, tendo como proposta melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, que antes de chegar no residencial moravam em condições precárias.

A dona de casa Luciana Marcolino dos Santos participou do passeio na Bica acompanhando o filho Caio Victor de cinco anos. Ela parabenizou a Prefeitura e a Semhab por terem organizado a Colônia de Férias, dizendo que as crianças ficam dentro de casa paradas nessa época do ano e acabam dando mais trabalho e com as atividades da colônia dentro do residencial e os passeios, a garotada fica com o tempo ocupado e até ela está se divertindo.

“Eu achei o passeio uma maravilha porque as crianças vão correr e gastar energia e nós também nos divertimos, já que a vida de dona de casa é estressante com muita coisa pra fazer por contas afazeres domésticos e nós também participamos das brincadeiras”, comentou.

A dona de casa Joselane Silva contou que tem três filhos e sempre que tem tempo, também participa da programação da Colônia de Férias. “Devido as férias escolares, os jovens ficam sem ter o que fazer dentro de casa e se forem pra rua podem se machucar . Nas atividades da Colônia de Férias eles são bem cuidados e eu fico sem ter preocupação”.