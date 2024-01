Secretaria de Educação inicia Curso de Verão de Português e Matemática para alunos veteranos

As escolas da Rede Municipal de Ensino voltaram a receber os alunos na manhã desta segunda-feira (15), mas não para o início do ano letivo, e sim para a abertura do ‘Curso de Verão 2024 – saberes da leitura, da escrita e do cálculo’. A ação é realizada pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), e acontece até o dia 30 deste mês.

A abertura na Escola Municipal Antônia Lúcia Navarro Braga, em Gramame, foi acompanhada pela secretária de Educação, América Castro, pela secretária executiva, Luciana Dias, e pela diretora da Degef, Profª Drª Clévia Carvalho.

“Tudo isso representa uma coisa grandiosa porque é onde a gente está trazendo toda uma demanda que não conseguimos avançar depois da pandemia, para que possamos dar um direcionamento. Estamos vendo aqueles meninos que não conseguiram avançar em Português e Matemática no ano passado, trazendo-os para esse mês de janeiro, onde eles vão começar um ano letivo mais tranquilos”, disse a secretária América Castro.

O Curso de Verão atende estudantes que em 2024 estarão matriculados nas turmas dos 3º aos 7º anos e precisam fortalecer habilidades de leitura, escrita, cálculo e resolução de problemas, de modo que eles possam iniciar o ano letivo com as aprendizagens consolidadas para iniciar o novo ciclo escolar.

“Este curso representa justamente uma ação da Secretaria de Educação no sentido do fortalecimento da aprendizagem. Os alunos que estão chegando para uma nova série, mas que não conseguiram consolidar algumas habilidades no ano passado, a partir de um conjunto de conteúdos, estão tendo essa oportunidade de resgatar a consolidação, a apropriação desses conteúdos, dessas habilidades. O aluno irá chegar mais fortalecido para a nova série. Então, esse é o objetivo, esse é o propósito”, explicou a diretora da Degef.

Ana Paula Firmino não perdeu a oportunidade de melhorar o ensino/aprendizado do filho Luan Henrique, que vai estudar no 6º ano do Ensino Fundamental II. “No ano passado ele não foi muito bem em Matemática. Ele está tendo a oportunidade de melhorar seus conhecimentos para que neste ano ele se saia melhor”, disse a mãe.

A duração do curso será de 30 horas com foco nos componentes curriculares: Língua Portuguesa e Matemática. Os estudantes estão organizados por grupos, de acordo com níveis de aprendizagens, e contam com material didático específico para esta ação pedagógica.

O Curso de Verão faz parte da política de recomposição e fortalecimento da aprendizagem da gestão municipal. “Nossos professores foram muito bem preparados, passaram por toda uma triagem para a gente saber quem tinha o perfil de cada turma, para cada nível de aluno, se o aluno era silábico ou não, ou pré-silábico. O Curso de Verão veio para a somar com toda essa ação envolvida, nessa questão do déficit de cálculo e leitura também. Queremos iniciar o ano letivo, no dia 15 de fevereiro, com esses alunos mais bem preparados”, falou a diretora pedagógica da escola, Adriane dos Santos Bezerra.