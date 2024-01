Governo anuncia reajuste de 5% para categorias e extras para segurança e magistério

O governador João Azevêdo (PSB) anunciou hoje que dará um reajuste linear de 5% ao funcionalismo estadual. A medida cumpre a data-base dos servidores, no mês de janeiro. Azevêdo também afirmou que o Estado pagará o piso nacional dos professores, a incorporação de mais 20% da bolsa desempenho para as Forças de Segurança e do Magistério, além do reajuste do salário mínimo.

A iniciativa vai gerar um impacto superior a R$ 450 milhões na folha de pessoal em 2024.

O governo comemorou o índice anunciado e diz que o valor fixado supera a alta da inflação do ano passado, que ficou em 4,62%. O reajuste também irá contemplar os servidores públicos inativos que não gozam de paridade.

No caso do magistério e da segurança pública, o Estado fará a incorporação de mais 20% da bolsa desempenho e vai pagar o Piso Nacional do Magistério, que ficou estabelecido em 3,62% pelo governo federal – incluindo-se os prestadores de serviço.

A comemoração do Governo, contudo, não é a mesma dos servidores.

Eles pediam 21% de aumento, que seriam 5% correspondente às perdas inflacionárias e 16% referentes à defasagem salarial acumulada de outros anos. O Fórum dos servidores, que fez uma mobilização recentemente em João Pessoa, deverá manter o movimento. O próximo ato está marcado para a quarta-feira, dia 17 de janeiro.